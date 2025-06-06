Комитет рекомендовал принять изменения в УК и УПК относительно условий освобождения от ответственности за дезертирство и СЗЧ

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять изменения в УК и УПК, которые устранят проблемы с порядком освобождения от уголовной ответственности восстановленных на службе военных, ранее совершивших СЗЧ или дезертирство.

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Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект 13260 об изменениях в Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс, которые устранят проблемы с порядком освобождения от уголовной ответственности восстановленных на службе военных, которые ранее совершили СЗЧ или дезертирство.

Дело в том, что сейчас появилось определенное количество военнослужащих, которые добровольно и в сроки вернулись на службу и были восстановлены командирами.

Однако они не могут воспользоваться основанием для освобождения от уголовной ответственности, поскольку не могут предоставить в суд письменное согласие командира (начальника) воинской части на восстановление и продолжение прохождения таким лицом военной службы, так как уже восстановлены на военной службе и несут ее.

Законопроектом 13260 в переходные положения УК вводится норма, п. 24, которая разделяет лиц, впервые совершивших СЗЧ или дезертирство до вступления в силу этим предполагаемым к принятию новым законом 13260, на две категории. Соответственно, в переходных положениях УПК появится пункт 20-10, который регулирует порядок освобождения от уголовной ответственности.

Первые — это те, кто впервые совершил такие преступления до вступления в силу как законом законопроекта 13260 (дата вступления в силу пока неизвестна, так как он не принят). Они могут быть освобождены от уголовной ответственности на основаниях и в порядке, которые действовали до вступления в силу новым законом.

Для этой категории прокурор или суд, установив на стадии досудебного расследования или судебного производства наличие основания для освобождения такого лица от уголовной ответственности, должен также получить письменное согласие командира (начальника) воинской части (учреждения) о возможности продолжения прохождения военной службы.

Перечень воинских частей (учреждений), командиры (начальники) которых уполномочены предоставлять письменное согласие, определяется центральными органами исполнительной власти, которые в соответствии с законом осуществляют руководство ВСУ и другими военными формированиями.

В случае закрытия судом уголовного производства и освобождения подозреваемого, обвиняемого от уголовной ответственности, суд своим решением обязывает освобожденное лицо не позднее 72 часов с дня вступления такого решения в законную силу прибыть в соответствующую воинскую часть или место службы, а командира воинской части (учреждения) восстановить такое лицо на военной службе в день его прибытия.

Вторая категория — это те, кто добровольно вернулся в соответствующую воинскую часть или место службы и продолжил выполнение обязанностей военной службы. Они освобождаются от уголовной ответственности, если после возвращения в часть или место службы продолжили выполнение обязанностей военной службы не менее 3 месяцев, а в случае окончания военного положения или увольнения по состоянию здоровья независимо от срока прохождения военной службы после возвращения в воинскую часть (место службы).

Установив на стадии досудебного расследования или судебного производства наличие основания для освобождения такого лица от уголовной ответственности, прокурор или суд должен также получить соответствующий документ, в котором указывается подтверждение командира (начальника) воинской части (учреждения) о дате и времени добровольного возвращения лица в соответствующую воинскую часть (место службы) и продолжительности прохождения такой особой военной службы после возвращения.

Для обеих категорий к ходатайству прокурора об освобождении лица от уголовной ответственности также должно быть приложено письменное согласие командира (начальника) воинской части (учреждения) о возможности продолжения подозреваемым военной службы или соответствующий документ, в котором указывается подтверждение командира (начальника) о дате и времени добровольного возвращения лица в соответствующую воинскую часть (место службы) и продолжительности прохождения службы после возвращения.

Таким образом, основной массив изменений касается переходных положений УК и УПК.

Соответственно, из статьи 401 КК исключается ч. 5, в которой сейчас установлено, что лицо, впервые совершившее СЗЧ или дезертирство, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно добровольно обратилось с ходатайством к следователю, прокурору, суду о намерении вернуться в эту или другую воинскую часть или к месту службы для продолжения прохождения военной службы и при наличии письменного согласия командира (начальника) на продолжение военной службы.

Вследствие вышеупомянутого исключения ч. 5 ст. 401 КК из статьи 286 УПК исключается норма о том, что в случае наличия основания для освобождения от уголовной ответственности прокурор или суд должен также получить письменное согласие командира (начальника) воинской части (учреждения).

Соответственно, предусмотрено, что к ходатайству прокурора должно быть приложено письменное согласие лица на освобождение от уголовной ответственности (отменяется необходимость согласия командира).

Как раньше писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 30 апреля приняла закон 4392-IX, которым продолжила действие упрощенного механизма возвращения военнослужащих до 30 августа 2025 года, а также распространила действие этого механизма на военнослужащих, которые самовольно оставили воинские части или места прохождения службы, либо же дезертировали в период с 29 ноября 2024 года (законопроект 13177).

Также этим законом отменяется институт приостановления военной службы таким военнослужащим во время действия военного положения.

Еще один законопроект 13346 предлагает исключить действующую норму о том, что военнослужащие, в отношении которых судом постановлено определение о закрытии уголовного производства и освобождении от уголовной ответственности на основании, предусмотренной ч. 5 статьи 401 УК, обязаны безотлагательно, но не позднее 3 суток после вступления таким определением в законную силу, прибыть в указанные в определении воинские части (места прохождения военной службы) для продолжения прохождения военной службы.

Автор: Наталя Мамченко

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