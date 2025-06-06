Стефанишина сообщила, когда можно будет говорить о датах открытия первых трех переговорных Кластеров

Ольга Стефанишина отметила, что Венгрия пока не сняла свое вето относительно решения об открытии Кластеров.

Фото: ukrinform.com

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Говорить о конкретных датах открытия первых трех переговорных Кластеров по вступлению в Европейский Союз можно будет через две недели, когда Европейская комиссия предоставит свои выводы. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министр юстиции Украины Ольга Стефанишина на брифинге в Верховной Раде 6 июня.

«На прошлой неделе Украина вместе с Молдовой выполнила все условия, необходимые для того, чтобы открыть как минимум три кластера переговоров. Это половина всего переговорного процесса… Все эти Кластеры мы можем открыть еще во время председательства Польши», — сказала Стефанишина.

Чиновница подчеркнула, что на сегодняшний день документы, предоставленные украинской и молдавской сторонами, рассматриваются государствами-членами ЕС и Еврокомиссией.

«Европейская комиссия через две недели предоставит выводы, на основе которых мы действительно сможем говорить о конкретных датах (открытия Кластеров — ред.). Мы настроены оптимистично», — отметила она.

Также Стефанишина добавила, что Венгрия еще не сняла свое вето относительно решения об открытии Кластеров, но правительственная команда продолжает технические консультации по вопросам национальных меньшинств, которые поднимает венгерская сторона.

«Мы надеемся, что диалог будет найден. Так как диалог с Венгрией ведет не только Украина и Еврокомиссия, но и правительства Франции, Германии, Италии и коллеги из Дании, которые примут председательство», — подчеркнула вице-премьерка.

Ранее Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по двум кластерам.

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