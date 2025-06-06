Практика судов
  1. В Украине

Стефанишина сообщила, когда можно будет говорить о датах открытия первых трех переговорных Кластеров

13:21, 6 июня 2025
Ольга Стефанишина отметила, что Венгрия пока не сняла свое вето относительно решения об открытии Кластеров.
Стефанишина сообщила, когда можно будет говорить о датах открытия первых трех переговорных Кластеров
Фото: ukrinform.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Говорить о конкретных датах открытия первых трех переговорных Кластеров по вступлению в Европейский Союз можно будет через две недели, когда Европейская комиссия предоставит свои выводы. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министр юстиции Украины Ольга Стефанишина на брифинге в Верховной Раде 6 июня.

«На прошлой неделе Украина вместе с Молдовой выполнила все условия, необходимые для того, чтобы открыть как минимум три кластера переговоров. Это половина всего переговорного процесса… Все эти Кластеры мы можем открыть еще во время председательства Польши», — сказала Стефанишина.

Чиновница подчеркнула, что на сегодняшний день документы, предоставленные украинской и молдавской сторонами, рассматриваются государствами-членами ЕС и Еврокомиссией.

«Европейская комиссия через две недели предоставит выводы, на основе которых мы действительно сможем говорить о конкретных датах (открытия Кластеров — ред.). Мы настроены оптимистично», — отметила она.

Также Стефанишина добавила, что Венгрия еще не сняла свое вето относительно решения об открытии Кластеров, но правительственная команда продолжает технические консультации по вопросам национальных меньшинств, которые поднимает венгерская сторона.

«Мы надеемся, что диалог будет найден. Так как диалог с Венгрией ведет не только Украина и Еврокомиссия, но и правительства Франции, Германии, Италии и коллеги из Дании, которые примут председательство», — подчеркнула вице-премьерка.

Ранее Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по двум кластерам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ЕС Украина Стефанишина

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Комитет рекомендовал принять изменения в УК и УПК относительно условий освобождения от ответственности за дезертирство и СЗЧ

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять изменения в УК и УПК, которые устранят проблемы с порядком освобождения от уголовной ответственности восстановленных на службе военных, ранее совершивших СЗЧ или дезертирство.

Верховный Суд высказался о доплате к пенсии 2000 грн и индексации пенсии военнослужащего в связи с изменением прожиточного минимума

Верховный Суд разрешил спор о правильности исчисления и выплаты пенсии бывшему военнослужащему, которому пенсионный орган на основании решения суда осуществил перерасчет и выплату пенсии с учетом прожиточного минимума, а также прекратил выплату доплаты к пенсии в размере 2000 грн и индексации за 2022-2023 годы.

Кабмин предлагает изменить порядок выдачи временного удостоверения гражданина Украины

Будет исключена норма о выдаче нового временного удостоверения гражданина Украины в случае истечения срока действия предыдущего.

Вместо маленьких судов, в которых есть один или два судьи, лучше создать крупные суды, которые будут более эффективными — РСУ

Суды, в которых мало судей, создают больше проблем, чем приносят пользы.

Военнослужащие по контракту, которые после направления в другое формирование отказались от контракта, будут считаться проходящими службу как мобилизованные по призыву — законопроект

Также законопроект касается вопросов направления военнослужащих разведки или СБУ в Вооруженные Силы.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео