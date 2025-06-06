В Киеве взрывной волной поврежден фасад музея возле «Родины-матери»

Поврежден музей Второй мировой войны в результате атаки на Киев.

Фото: Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне

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В ночь на 6 июня взрывной волной был поврежден фасад Главного корпуса Национального музея истории Украины во Второй мировой войне, который расположен у подножия монумента «Родина-мать». Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Несмотря на нанесенные повреждения, учреждение продолжает работать в обычном режиме, отметили в сообщении.

Информации о пострадавших нет. Причины взрывной волны не уточняются, однако происшествие произошло на фоне очередной массированной атаки на Киев.

Фото: Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в ночь на 6 июня россияне атаковали гражданскую инфраструктуру Киева.В время ликвидации последствий ударов РФ погибли трое спасателей.

В результате массированного российского обстрела поврежден участок красной ветки киевского метрополитена между станциями «Лесная» и «Арсенальная».

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