У Києві вибуховою хвилею пошкоджено фасад музею біля «Батьківщини-матері»

Пошкоджено музей Другої світової війни внаслідок атаки на Київ.

Фото: Національний музей історії України у Другій світовій війні

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У ніч на 6 червня вибуховою хвилею було пошкоджено фасад Головного корпусу Національного музею історії України у Другій світовій війні, що розташований біля підніжжя монумента «Батьківщина-мати». Про це повідомили у пресслужбі музею.

Попри завдані пошкодження, установа продовжує працювати у звичному режимі, зазначили в повідомленні.

Інформації про постраждалих немає. Причини вибухової хвилі не уточнюються, однак подія сталася на тлі чергової масованої атаки на Київ.

Фото: Національний музей історії України у Другій світовій війні

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у ніч на 6 червня росіяни атакували цивільну інфраструктуру Києва. Під час ліквідації наслідків ударів РФ загинуло троє рятувальників.

Унаслідок масованого російського обстрілу пошкоджено ділянку червоної гілки київського метрополітену між станціями «Лісова» та «Арсенальна».

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