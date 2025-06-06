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Громадянин отримує дохід за межами України — чи потрібно подавати декларацію

18:00, 6 червня 2025
Якщо ви громадянин України та отримуєте дохід за межами країни, важливо пам’ятати про свої податкові зобов’язання.
Громадянин отримує дохід за межами України — чи потрібно подавати декларацію
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Головне управління ДПС у Луганській області роз’яснило, чи потрібно подавати декларацію громадянину, який отримує дохід за межами України.

Якщо ви громадянин України та отримуєте дохід за межами країни, важливо пам’ятати про свої податкові зобов’язання. Вам необхідно подати декларацію про отримання доходів та сплатити податки. 

Які податки необхідно сплатити?

Будь-який дохід, отриманий за кордоном, підлягає оподаткуванню в Україні. Він оподатковується за ставками: 

- 18 % – податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);

- 1,5 % – військовий збір (але тільки для доходів, отриманих до 1 січня 2025 року).

Якщо дохід був отриманий в іноземній валюті, то сума перераховуються в гривню за офіційним курсом НБУ на день нарахування доходу.

Як уникнути подвійного оподаткування?

Якщо ви вже сплатили податки за кордоном, то в Україні повторно не доведеться сплачувати податок на доходи. Але важливо, щоб ця країна мала з Україною угоду про уникнення подвійного оподаткування.

Що потрібно зробити? 

- Отримати довідку з податкової іноземної країни про сплачені податки.

- Легалізувати її у тій країні, в якій були сплачені податки  (наприклад, через консульство або органи, до повноважень яких належить легалізація таких документів). 

- Важливо! Зараховується сума сплаченого податку за межами України у сумі, що не перевищує суму податку, яку потрібно було б сплатити в Україні.

Тобто:

- якщо за кордоном ви сплатили податок у розмірі 100 тис. грн, а в Україні вами визначено до сплати 80 тис. грн, то податок в Україні не сплачується;

- якщо ж ви сплатили за кордоном 80 тис. грн, а в Україні підлягає сплаті 100 тис. грн податку, то вам потрібно буде доплатити тільки різницю – 20 тис.

Що робити, якщо документів про сплату податків немає?

- Ви маєте подати заяву до української податкової за місцем реєстрації та перенести термін подачі декларації до 31 грудня.

Декларування благодійної допомоги

Якщо ви через російську агресію отримали тимчасовий захист за кордоном, то:

- не потрібно подавати декларацію та платити податки, якщо ви отримували грошову чи гуманітарну допомогу від іноземних урядів або благодійних фондів.

- потрібно подавати декларацію, якщо ви мали інші доходи (наприклад, зарплату або прибуток від фрілансу), навіть якщо отримували благодійну допомогу.

Як подати декларацію, перебуваючи за кордоном?

- поштою – надсилайте документи з описом вкладення не пізніше ніж за 5 днів до кінцевого терміну подання.

- електронною поштою  – через систему електронного документообігу України.

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