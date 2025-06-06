Гражданин получает доход за пределами Украины — нужно ли подавать декларацию

Главное управление ГНС в Луганской области разъяснило, нужно ли подавать декларацию гражданину, который получает доход за пределами Украины.
Если вы гражданин Украины и получаете доход за границей, важно помнить о своих налоговых обязательствах. Вам необходимо подать декларацию о полученных доходах и уплатить налоги.
Какие налоги необходимо уплатить?
Любой доход, полученный за рубежом, подлежит налогообложению в Украине. Он облагается по следующим ставкам:
18 % — налог на доходы физических лиц (НДФЛ);
1,5 % — военный сбор (но только для доходов, полученных до 1 января 2025 года).
Если доход был получен в иностранной валюте, сумма пересчитывается в гривну по официальному курсу НБУ на день начисления дохода.
Как избежать двойного налогообложения?
Если вы уже уплатили налоги за границей, то в Украине повторно платить налог на доходы не нужно. Но важно, чтобы эта страна имела с Украиной соглашение об избежании двойного налогообложения.
Что необходимо сделать?
Получить справку из налогового органа иностранного государства об уплаченных налогах.
Легализовать её в той стране, где были уплачены налоги (например, через консульство или органы, в полномочия которых входит легализация таких документов).
Важно! Зачитывается сумма уплаченного налога за границей в размере, не превышающем сумму налога, которую нужно было бы уплатить в Украине.
То есть:
если за границей вы уплатили налог в размере 100 тыс. грн, а в Украине к уплате определено 80 тыс. грн — налог в Украине не уплачивается;
если же вы уплатили за границей 80 тыс. грн, а в Украине подлежит уплате 100 тыс. грн налога, то вам нужно будет доплатить только разницу — 20 тыс. грн.
Что делать, если документов об уплате налогов нет?
Вы должны подать заявление в украинскую налоговую по месту регистрации и перенести срок подачи декларации до 31 декабря.
Декларирование благотворительной помощи
Если вы из-за российской агрессии получили временную защиту за границей, то:
не нужно подавать декларацию и платить налоги, если вы получали денежную или гуманитарную помощь от иностранных правительств или благотворительных фондов;
нужно подавать декларацию, если у вас были другие доходы (например, зарплата или прибыль от фриланса), даже если вы получали благотворительную помощь.
Как подать декларацию, находясь за границей?
по почте — отправляйте документы с описью вложения не позднее чем за 5 дней до крайнего срока подачи;
по электронной почте — через систему электронного документооборота Украины.