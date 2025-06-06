Гражданин получает доход за пределами Украины — нужно ли подавать декларацию

Если вы гражданин Украины и получаете доход за границей, важно помнить о своих налоговых обязательствах.

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Главное управление ГНС в Луганской области разъяснило, нужно ли подавать декларацию гражданину, который получает доход за пределами Украины.

Если вы гражданин Украины и получаете доход за границей, важно помнить о своих налоговых обязательствах. Вам необходимо подать декларацию о полученных доходах и уплатить налоги.

Какие налоги необходимо уплатить?

Любой доход, полученный за рубежом, подлежит налогообложению в Украине. Он облагается по следующим ставкам:

18 % — налог на доходы физических лиц (НДФЛ);

1,5 % — военный сбор (но только для доходов, полученных до 1 января 2025 года).

Если доход был получен в иностранной валюте, сумма пересчитывается в гривну по официальному курсу НБУ на день начисления дохода.

Как избежать двойного налогообложения?

Если вы уже уплатили налоги за границей, то в Украине повторно платить налог на доходы не нужно. Но важно, чтобы эта страна имела с Украиной соглашение об избежании двойного налогообложения.

Что необходимо сделать?

Получить справку из налогового органа иностранного государства об уплаченных налогах.

Легализовать её в той стране, где были уплачены налоги (например, через консульство или органы, в полномочия которых входит легализация таких документов).

Важно! Зачитывается сумма уплаченного налога за границей в размере, не превышающем сумму налога, которую нужно было бы уплатить в Украине.

То есть:

если за границей вы уплатили налог в размере 100 тыс. грн, а в Украине к уплате определено 80 тыс. грн — налог в Украине не уплачивается;

если же вы уплатили за границей 80 тыс. грн, а в Украине подлежит уплате 100 тыс. грн налога, то вам нужно будет доплатить только разницу — 20 тыс. грн.

Что делать, если документов об уплате налогов нет?

Вы должны подать заявление в украинскую налоговую по месту регистрации и перенести срок подачи декларации до 31 декабря.

Декларирование благотворительной помощи

Если вы из-за российской агрессии получили временную защиту за границей, то:

не нужно подавать декларацию и платить налоги, если вы получали денежную или гуманитарную помощь от иностранных правительств или благотворительных фондов;

нужно подавать декларацию, если у вас были другие доходы (например, зарплата или прибыль от фриланса), даже если вы получали благотворительную помощь.

Как подать декларацию, находясь за границей?

по почте — отправляйте документы с описью вложения не позднее чем за 5 дней до крайнего срока подачи;

по электронной почте — через систему электронного документооборота Украины.