Практика судов
  1. В Украине

Гражданин получает доход за пределами Украины — нужно ли подавать декларацию

18:00, 6 июня 2025
Если вы гражданин Украины и получаете доход за границей, важно помнить о своих налоговых обязательствах.
Гражданин получает доход за пределами Украины — нужно ли подавать декларацию
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Луганской области разъяснило, нужно ли подавать декларацию гражданину, который получает доход за пределами Украины.

Если вы гражданин Украины и получаете доход за границей, важно помнить о своих налоговых обязательствах. Вам необходимо подать декларацию о полученных доходах и уплатить налоги.

Какие налоги необходимо уплатить?

Любой доход, полученный за рубежом, подлежит налогообложению в Украине. Он облагается по следующим ставкам:

18 % — налог на доходы физических лиц (НДФЛ);

1,5 % — военный сбор (но только для доходов, полученных до 1 января 2025 года).

Если доход был получен в иностранной валюте, сумма пересчитывается в гривну по официальному курсу НБУ на день начисления дохода.

Как избежать двойного налогообложения?

Если вы уже уплатили налоги за границей, то в Украине повторно платить налог на доходы не нужно. Но важно, чтобы эта страна имела с Украиной соглашение об избежании двойного налогообложения.

Что необходимо сделать?

Получить справку из налогового органа иностранного государства об уплаченных налогах.

Легализовать её в той стране, где были уплачены налоги (например, через консульство или органы, в полномочия которых входит легализация таких документов).

Важно! Зачитывается сумма уплаченного налога за границей в размере, не превышающем сумму налога, которую нужно было бы уплатить в Украине.

То есть:

если за границей вы уплатили налог в размере 100 тыс. грн, а в Украине к уплате определено 80 тыс. грн — налог в Украине не уплачивается;

если же вы уплатили за границей 80 тыс. грн, а в Украине подлежит уплате 100 тыс. грн налога, то вам нужно будет доплатить только разницу — 20 тыс. грн.

Что делать, если документов об уплате налогов нет?

Вы должны подать заявление в украинскую налоговую по месту регистрации и перенести срок подачи декларации до 31 декабря.

Декларирование благотворительной помощи

Если вы из-за российской агрессии получили временную защиту за границей, то:

не нужно подавать декларацию и платить налоги, если вы получали денежную или гуманитарную помощь от иностранных правительств или благотворительных фондов;

нужно подавать декларацию, если у вас были другие доходы (например, зарплата или прибыль от фриланса), даже если вы получали благотворительную помощь.

Как подать декларацию, находясь за границей?

по почте — отправляйте документы с описью вложения не позднее чем за 5 дней до крайнего срока подачи;

по электронной почте — через систему электронного документооборота Украины.

налоговая ГНС налоги

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В правительстве заверили, что увеличение расходов на оборону в бюджете на 2025 год не потребует повышения налогов

«Балансы мы будем закрывать за счет внутренних ресурсов, никоим образом мы не предусматриваем увеличения налогов», — заявил министр финансов.

Нам нужно усиливать контроль – Оксана Жолнович о сюжете по предоставлению конфиденциальной информации «волонтерам» о детях в домах ребенка

Министр соцполитики Оксана Жолнович ответила на вопрос относительно проверки информации из сюжета о том, как территориальный орган Нацсоцслужбы в Одесской области организует посещение домов ребенка якобы «волонтерами» для поиска семей для детей.

Реформа таможни не стоит на месте – зарплата по таможенной системе вырастет на 46% – Сергей Марченко

Министр финансов Сергей Марченко указал, что «реформа таможни не стоит на месте – только в последнее время правительство приняло решение о повышении оплаты труда должностных лиц и работников таможенных органов, благодаря которому зарплата по таможенной системе вырастет на 46%».

Надбавка за особые условия труда в зоне боевых действий не распространяется на работников судебных органов, так как для них существует другое регулирование — Верховный Суд

Верховный Суд высказался относительно правового регулирования выплат для должностей патронатной службы в судах на территории с повышенной угрозой в связи с возможными или действительными боевыми действиями.

Денис Шмыгаль объяснил, почему пока не начался конкурс на главу Таможенной службы с решающей ролью международных экспертов

Реформа таможни должна быть комплексной, а не точечной, и на это нужны большие средства: премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил задержку с запуском комиссии по избранию нового главы Государственной таможенной службы с решающим голосом международных экспертов.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео