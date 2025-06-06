Практика судів
  1. В Україні

Стефанішина повідомила, коли можна буде говорити про дати відкриття перших трьох переговорних Кластерів

13:21, 6 червня 2025
Ольга Стефанішина зазначила, що Угорщина ще не зняла своє вето стосовно рішення про відкриття Кластерів.
Стефанішина повідомила, коли можна буде говорити про дати відкриття перших трьох переговорних Кластерів
Фото: ukrinform.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Говорити про конкретні дати відкриття перших трьох переговорних Кластерів про вступ в Європейський Союз можна буде через два тижні, коли Європейська комісія надасть свої висновки. Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції України Ольга Стефанішина на брифінгу у Верховній Раді 6 червня.

«Минулого тижня Україна разом з Молдовою виконала всі умови необхідні для того, щоб відкрити щонайменше три кластери перемовин. Це половина всього переговорного процесу… Всі ці Кластери ми можемо відкрити ще за головування Польщі», - сказала Стефанішина.

Посадовиця підкреслила, що на сьогодні документи, які надані українською і молдовською сторонами, розглядаються державами-членами ЄС і Єврокомісією.

«Європейська комісія через два тижні надасть висновки, на основі яких ми дійсно зможемо говорити про конкретні дати (відкриття Кластерів - ред). Ми налаштовані оптимістично», - сказала вона.

Також Стефанішина додала, що Угорщина ще не зняла своє вето стосовно рішення про відкриття Кластерів, але урядова команда продовжує технічні консультації щодо питань про національні меншини, які піднімає угорська сторона.

«Ми сподіваємося, що діалог буде віднайдено. Так як діалог з Угорщиною веде не лише Україна і Єврокомісія, а й уряди Франції, Німеччини, Італії і колеги з Данії, які переймуть головування», - підкреслила віцепрем'єрка.

Раніше Кабмін затвердив переговорні позиції щодо вступу до ЄС за двома кластерами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

ЄС Україна Стефанішина

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Затримання на дорозі, проходження ВЛК під загрозою побиття та фіктивний медогляд – суд визнав незаконними дії ТЦК

Мобілізація та направлення до військової частини визнані судом повністю незаконними, хоча позивач вже давно у лавах ЗСУ.

Визнання судом протиправності мобілізації пропонується внести до переліку підстав для звільнення зі служби

Однією з підстав для звільнення з військової служби пропонується визначити набрання законної сили рішенням суду, яким призов визнано протиправним.

Новим керівником секретаріату Вищої ради правосуддя може стати Ольга Булка

Ольга Булка вже очолювала секретаріат Вищої ради юстиції у 2011-2015 роках.

До 2028 року штат апаратів судів може бути повністю заповнений та забезпечений грошима – Вища рада правосуддя

Але потрібно, щоб інші гілки влади нарешті врахували пропозиції Ради правосуддя стосовно належного фінансування апаратів судів.

Рада суддів запропонувала Пленуму ВС звернутися до КСУ щодо визнання неконституційним «заморожування» мінімуму для розрахунку суддівської винагороди

Вже четвертий рік для розрахунку суддівської винагороди застосовується «заморожений» прожитковий мінімум у 2102 грн, в той час, як для розрахунку окладів НАБУ, САП, НАЗК застосовується «звичайний» мінімум в 3028 грн.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Фомін
    Сергій Фомін
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді