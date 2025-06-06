Стефанішина повідомила, коли можна буде говорити про дати відкриття перших трьох переговорних Кластерів

Ольга Стефанішина зазначила, що Угорщина ще не зняла своє вето стосовно рішення про відкриття Кластерів.

Фото: ukrinform.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Говорити про конкретні дати відкриття перших трьох переговорних Кластерів про вступ в Європейський Союз можна буде через два тижні, коли Європейська комісія надасть свої висновки. Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції України Ольга Стефанішина на брифінгу у Верховній Раді 6 червня.

«Минулого тижня Україна разом з Молдовою виконала всі умови необхідні для того, щоб відкрити щонайменше три кластери перемовин. Це половина всього переговорного процесу… Всі ці Кластери ми можемо відкрити ще за головування Польщі», - сказала Стефанішина.

Посадовиця підкреслила, що на сьогодні документи, які надані українською і молдовською сторонами, розглядаються державами-членами ЄС і Єврокомісією.

«Європейська комісія через два тижні надасть висновки, на основі яких ми дійсно зможемо говорити про конкретні дати (відкриття Кластерів - ред). Ми налаштовані оптимістично», - сказала вона.

Також Стефанішина додала, що Угорщина ще не зняла своє вето стосовно рішення про відкриття Кластерів, але урядова команда продовжує технічні консультації щодо питань про національні меншини, які піднімає угорська сторона.

«Ми сподіваємося, що діалог буде віднайдено. Так як діалог з Угорщиною веде не лише Україна і Єврокомісія, а й уряди Франції, Німеччини, Італії і колеги з Данії, які переймуть головування», - підкреслила віцепрем'єрка.

Раніше Кабмін затвердив переговорні позиції щодо вступу до ЄС за двома кластерами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.