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Кабмін затвердив переговорні позиції щодо вступу до ЄС за двома кластерами

14:08, 30 травня 2025
Денис Шмигаль підкреслив, що зазначені офіційні документи з українськими пропозиціями визначають пріоритети та зобов’язання на шляху до членства в ЄС.
Кабмін затвердив переговорні позиції щодо вступу до ЄС за двома кластерами
Фото: kmu.gov.ua
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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Уряд затвердив чергові переговорні позиції України щодо вступу до ЄС за двома кластерами. Про це він сказав під час засідання Кабінету Міністрів 30 травня.

«Нещодавно Уряд схвалив переговорну позицію України щодо Кластеру 1 «Основи процесу вступу до ЄС». Документ вже передали до Європейської комісії. Сьогодні розглядаємо та затверджуємо переговорні позиції за кластером 2 «Внутрішній ринок» та Кластером 6 «Зовнішні відносини», – зазначив він.

Денис Шмигаль підкреслив, що другий кластер охоплює ключові напрями функціонування Єдиного ринку ЄС — від вільного руху товарів, послуг, робочої сили та капіталу до правил конкуренції та захисту прав споживачів, що є важливим для українського бізнесу та громадян. Шостий кластер визначає роль України у спільній зовнішній політиці, безпеці та обороні ЄС, що включає серед іншого внесок нашої держави у стабільність Європи та захист континенту від російської загрози.

Також він наголосив, що зазначені офіційні документи з українськими пропозиціями визначають пріоритети та зобов’язання на шляху до членства в ЄС.

Ще Шмигаль повідомив, що Єврокомісія вже в червні планує відкрити переговори за Кластером 1.

 «Ми рекордно швидко пройшли дистанцію від подачі заявки на членство в Євросоюзі до старту передвступних переговорів. Амбітна ціль на 2025 рік — відкрити на паралельній основі всі шість переговорних кластерів з ЄС», — додав Денис Шмигаль.

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Кабінет Міністрів України

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