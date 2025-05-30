Практика судов
  1. В Украине

Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по двум кластерам

14:08, 30 мая 2025
Денис Шмыгаль подчеркнул, что указанные официальные документы с украинскими предложениями определяют приоритеты и обязательства на пути к членству в ЕС.
Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по двум кластерам
Фото: kmu.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Правительство утвердило очередные переговорные позиции Украины по вступлению в ЕС по двум кластерам. Об этом он сказал во время заседания Кабинета Министров 30 мая.

«Недавно Правительство утвердило переговорную позицию Украины по Кластеру 1 «Основы процесса вступления в ЕС». Документ уже передан в Европейскую комиссию. Сегодня рассматриваем и утверждаем переговорные позиции по кластеру 2 «Внутренний рынок» и Кластеру 6 «Внешние отношения», — отметил он.

Денис Шмыгаль подчеркнул, что второй кластер охватывает ключевые направления функционирования Единого рынка ЕС — от свободного движения товаров, услуг, рабочей силы и капитала до правил конкуренции и защиты прав потребителей, что важно для украинского бизнеса и граждан. Шестой кластер определяет роль Украины в общей внешней политике, безопасности и обороне ЕС, что включает среди прочего вклад нашего государства в стабильность Европы и защиту континента от российской угрозы.

Также он отметил, что указанные официальные документы с украинскими предложениями определяют приоритеты и обязательства на пути к членству в ЕС.

Кроме того, Шмыгаль сообщил, что Еврокомиссия уже в июне планирует открыть переговоры по Кластеру 1.

«Мы рекордно быстро прошли дистанцию от подачи заявки на членство в Европейский союз до начала предпереговоров. Амбициозная цель на 2025 год — открыть на параллельной основе все шесть переговорных кластеров с ЕС», — добавил Денис Шмыгаль.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Правительство увеличило до 100% объемы бронирования работников критически важных для ВСУ предприятий

Также введены особые условия бронирования для предприятий, охраняющих объекты ТЭК.

Кабмин изменил порядок предоставления отсрочки педагогам

Отсрочка при условии, что они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки, предоставляется сроком на 1 год.

Александр Федиенко ответил, не будет ли разрешение на выезд мужчинам 23-24 лет стимулировать отток граждан за границу

«У нас огромная проблема, когда отец не может выехать к своему сыну из-за каких-то ограничений», заявил член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Федиенко.

Экс-член ГРД и директор департамента КГГА Марина Соловьева сообщила об открытии в отношении нее производства из-за выездов за границу

В документе, который частично обнародовала директор, также упоминается ее пересечение границы в июне 2024 года (Германия) и сентябре 2024 года (Испания).

Верховная Рада назначит 3 «международников» в Совещательную группу экспертов, которая будет отбирать новых членов Счетной палаты

Парламент вскоре назначит трех иностранных экспертов в состав совещательной группы, после чего начнется прием документов от кандидатов в члены Счетной палаты.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Добрівська
    Наталія Добрівська
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва