Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по двум кластерам

Денис Шмыгаль подчеркнул, что указанные официальные документы с украинскими предложениями определяют приоритеты и обязательства на пути к членству в ЕС.

Фото: kmu.gov.ua

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Правительство утвердило очередные переговорные позиции Украины по вступлению в ЕС по двум кластерам. Об этом он сказал во время заседания Кабинета Министров 30 мая.

«Недавно Правительство утвердило переговорную позицию Украины по Кластеру 1 «Основы процесса вступления в ЕС». Документ уже передан в Европейскую комиссию. Сегодня рассматриваем и утверждаем переговорные позиции по кластеру 2 «Внутренний рынок» и Кластеру 6 «Внешние отношения», — отметил он.

Денис Шмыгаль подчеркнул, что второй кластер охватывает ключевые направления функционирования Единого рынка ЕС — от свободного движения товаров, услуг, рабочей силы и капитала до правил конкуренции и защиты прав потребителей, что важно для украинского бизнеса и граждан. Шестой кластер определяет роль Украины в общей внешней политике, безопасности и обороне ЕС, что включает среди прочего вклад нашего государства в стабильность Европы и защиту континента от российской угрозы.

Также он отметил, что указанные официальные документы с украинскими предложениями определяют приоритеты и обязательства на пути к членству в ЕС.

Кроме того, Шмыгаль сообщил, что Еврокомиссия уже в июне планирует открыть переговоры по Кластеру 1.

«Мы рекордно быстро прошли дистанцию от подачи заявки на членство в Европейский союз до начала предпереговоров. Амбициозная цель на 2025 год — открыть на параллельной основе все шесть переговорных кластеров с ЕС», — добавил Денис Шмыгаль.

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