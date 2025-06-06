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МАГАТЕ зафіксувало нову серію вибухів на Запорізькій АЕС

17:06, 6 червня 2025
МАГАТЕ: дрони біля ЗАЕС створюють серйозну загрозу ядерній безпеці.
МАГАТЕ зафіксувало нову серію вибухів на Запорізькій АЕС
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Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про чергову серію вибухів на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції. Як заявив генеральний директор агентства Рафаель Гроссі.

За словами Гроссі, команда спостерігачів МАГАТЕ, яка постійно працює на станції, зафіксувала щонайменше п’ять вибухів між 11:30 і 13:45 за місцевим часом. Кожному вибуху передувала стрілянина. Додаткові звуки пострілів було чутно і після 14:00.

За інформацією представників ЗАЕС, вибухи пов’язані з «нейтралізацією безпілотників» поблизу навчального центру об'єкта. Проте агентство наголошує: польоти дронів над ядерними об’єктами створюють серйозну загрозу фізичній безпеці станції.

«Польоти безпілотників поблизу ядерних об’єктів становлять серйозну загрозу для їхньої фізичної безпеки. Такі інциденти є неприйнятними та мають бути зупинені негайно», — заявив Гроссі.

Джерело та приналежність безпілотників наразі не встановлено. Повідомлень про руйнування чи постраждалих не надходило.

МАГАТЕ нагадує, що подібні атаки на навчальний центр станції фіксуються вже не вперше. У квітні через обстріли поблизу головного адміністративного корпусу спостерігачі агентства змушені були тимчасово залишити свої робочі місця.

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МАГАТЕ АЕС

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