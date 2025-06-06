У Британії адвокатка працювала одразу в трьох фірмах — її позбавили права на юридичну практику

Жінка приховала від роботодавця факт паралельної зайнятості в інших юридичних фірмах.

Фото: freepik

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У Великій Британії адвокатку Белінду Саркоді виключили з реєстру юридичної практики за недоброчесну поведінку — вона одночасно працювала в трьох юридичних фірмах і виставляла їм рахунки за одні й ті самі години. Про це повідомляє Law Gazette.

Встановлено, що між 29 червня та 16 липня 2021 року Саркоді працювала у трьох фірмах: Property Legal (Manchester) Limited (PLS), Wright & Lord Solicitors Limited (W&L) та Muve (торговельна назва Connect 2 Law). У той період вона вводила роботодавців в оману, подаючи табелі з однаковими годинами роботи двом компаніям, тоді як третя фірма офіційно працевлаштувала її на повний робочий день.

За контрактом із Muve, Саркоді мала працювати виключно в цій компанії. Проте, за висновками дисциплінарного трибуналу, вона приховала від роботодавця факт паралельної зайнятості в інших юридичних фірмах.

Трибунал також зафіксував численні скарги на роботу Саркоді. Клієнти висловлювали незадоволення, вона була погано доступна під час дистанційної роботи, а деякі її завдання довелося переробляти колегам. Роботодавці визнали її продуктивність недостатньою.

Сама Саркоді заперечувала зумисність дій, пояснюючи свою поведінку великим обсягом роботи, стресом і тим, що не приділила належної уваги умовам контракту. Вона стверджувала, що «працювала понад норму» та володіє «природною працелюбністю», яка дозволила їй виконувати кілька ролей одночасно.

Однак трибунал дійшов висновку, що її дії були свідомими і недоброчесними. У рішенні зазначено: «Вона ввела роботодавців в оману і скористалась ситуацією, виставивши рахунки за одні й ті самі години різним компаніям. Вона не могла не усвідомлювати, що це є серйозним порушенням професійних обов’язків».

Саркоді позбавили права на юридичну практику та зобов’язали сплатити судові витрати в розмірі £8,891.50 (близько 500 тисяч гривень).

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