Понад 24 тисячі людей укривалися в київському метро під час нічної атаки

Серед 24 тисячі людей, які ховалися від обстрілів — понад 2,6 тисячі дітей.

Фото: Ян Доброносов

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У ніч на 6 червня Київський метрополітен став укриттям для понад 24 тисяч мешканців столиці, з них 2 620 — діти. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Російська комбінована атака тривала понад чотири години. У цей час кияни, зокрема з малюками та домашніми тваринами, ховалися в підземних переходах метро, що працює як найнадійніше укриття.

Внаслідок обстрілу було пошкоджено інфраструктуру на відкритій ділянці червоної лінії між станціями «Лісова» та «Арсенальна». Як повідомили в метрополітені, уражено колії, шпали, настил під рейками, паркан, а також кабелі живлення, сигналізації та контактної мережі.

Наразі фахівці працюють над відновленням пошкоджених ділянок — замінюють рейки, шпали, лагодять електроживлення і системи сигналізації.

Рух потягів здійснюється у штатному режимі на ділянці від «Академмістечка» до «Арсенальної» з інтервалом 5–5,5 хвилин. Наземні станції від «Дніпра» до «Лісової» тимчасово закриті на вхід та вихід.

Для забезпечення сполучення на постраждалій ділянці запущено дублюючий автобусний маршрут №1М, який курсуватиме між станціями «Лісова» та «Арсенальна» до повного відновлення роботи метро.

Фото: Ян Доброносов

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у ніч на 6 червня росіяни атакували цивільну інфраструктуру Києва. Під час ліквідації наслідків ударів РФ загинуло троє рятувальників.

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