Судді КСУ взяли розповіли про захист прав людини під час війни

Судді Конституційного Суду України розповіли про виклики та досвід захисту прав людини в умовах війни.

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Виконувач обов’язків Голови Конституційного Суду України Олександр Петришин і суддя Суду Сергій Різник під час спеціалізованого форуму поділилися досвідом роботи в умовах повномасштабної війни та розповіли про рішення Суду, ухвалені в контексті захисту прав людини. Про це повідомили у КСУ.

Зокрема, Олександр Петришин ознайомив учасників форуму з організацією діяльності Конституційного Суду під час війни, наголосивши на його пріоритетах і викликах, з якими зіштовхується інституція.

Суддя Сергій Різник акцентував увагу на рішенні КСУ від 6 квітня 2022 року щодо соціального захисту військовослужбовців.

У першому Рішенні [№ 1-р(II)/2022] з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України Суд акцентував на тому, що військовослужбовці, інші громадяни, які залучені до виконання обов’язків оборони держави, виконують обов’язок щодо захисту Вітчизни у Збройних Силах України та інших військових формуваннях не заради отримання спеціальних статусів, зокрема привілеїв, пільг чи компенсацій, проте припис частини п’ятої статті 17 Конституції України покладає на державу конституційний обов’язок щодо створення системи посиленої соціальної підтримки військовослужбовців і членів їхніх сімей.

Сергій Різник зазначив, що значущість цього Рішення полягає також у тому, що в ньому Суд вперше констатував, що підтримання високого рівня обороноздатності є найвищим державним інтересом і однією з найбільш захищених конституційних цінностей України, в умовах воєнного стану держава зобов’язана мобілізувати всі доступні їй ресурси для посилення своєї обороноздатності та відсічі збройної агресії росії проти України, а відтак усебічна підтримка військовослужбовців Збройних Сил України є одним із засобів розширення оборонних можливостей держави.

Також було згадано інші рішення Конституційного Суду, які торкаються захисту прав людини — у сферах житлового, податкового, сімейного права, соціального захисту.

Суддя відзначив, що зростає кількість конституційних скарг щодо захисту прав осіб щодо яких здійснюється кримінальне провадження в особливому режимі, обумовленому воєнним станом.

Сергій Різник підкреслив, що спільне завдання українців не тільки перемогти ворога і притягнути винних в агресії до відповідальності, але й зберегти при цьому демократичний лад України, повагу до людської гідності і прав людини на нашій території. Конституційний Суд свідомий цього важливого завдання і надалі продовжуватиме його виконання на основі принципів верховенства права та Конституції України.

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