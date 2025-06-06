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Верховна Рада підтримала нові підходи до вартості адмінпослуг у ЦНАПах – за деякі доведеться платити

14:21, 6 червня 2025
Документ передбачає збереження безоплатних соціально чутливих послуг та впровадження тарифів для інших.
Верховна Рада підтримала нові підходи до вартості адмінпослуг у ЦНАПах – за деякі доведеться платити
Джерело фото: Печерська районна державна адміністрація в м. Києві
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Український парламент 5 червня ухвалив у першому читанні законопроєкт №4380, який пропонує оновлення системи надання адміністративних послуг — зокрема у частині плати за них. Ідеться про впровадження правил, які передбачають безоплатне надання соціально чутливих послуг та встановлення справедливих цін на інші.

Про це повідомила народна депутатка та голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади Олена Шуляк. Вона підкреслила, що зараз система є неефективною: «Чинна сьогодні система вартості адміністративних послуг, з одного боку, є непрозорою, з іншого – вона не дає належної компенсації для держави».

Законопроєкт передбачає, що послуги у сфері соціального забезпечення громадян і надалі залишатимуться безкоштовними. Зокрема це:

  • державна реєстрація народження та смерті;
  • оформлення першого паспорта громадянина України (для осіб 14–18 років);
  • видача дипломатичних і службових паспортів;
  • видача посвідчення біженця;
  • видача посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;
  • набуття громадянства шляхом репатріації;
  • реєстрації місця проживання неповнолітньої особи;
  • інші адміністративні послуги, відповідно до закону.

Для інших адміністративних послуг планується встановити обґрунтовану вартість — з урахуванням інтересів як громадян, так і працівників ЦНАПів, які ці послуги надають.

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Верховна Рада України гроші ЦНАП

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