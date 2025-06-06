У Запорізькій області працівника колонії підозрюють у збуті наркотиків ув’язненим

За даними слідства, правоохоронець налагодив схему передачі наркотиків і мобільних телефонів ув’язненим в обмін на гроші.

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У Запорізькій області працівника однієї з установ виконання покарань підозрюють у збуті наркотиків ув’язненим. Про це повідомляє Запорізька обласна прокуратура.

За даними слідства, правоохоронець налагодив злочинну схему систематичного отримання неправомірної вигоди від засуджених за пронесення на територію виправної колонії заборонених предметів.

Йдеться про мобільні телефони та наркотичні засоби, які він передавав ув’язненим в обмін на грошову винагороду.

За процесуального керівництва прокурорів Запорізької обласної прокуратури працівнику однієї з установ виконання покарань регіону повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті наркотичних засобів, а також в одержанні неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 368 КК України).

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