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В Киевской области 61-летний мужчина у себя дома хранил арсенал боеприпасов, фото

07:55, 8 июня 2025
Во время обыска в квартире мужчины правоохранители изъяли тротиловые шашки, гранаты, взрыватели и более 200 патронов.
В Киевской области 61-летний мужчина у себя дома хранил арсенал боеприпасов, фото
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В городе Славутич Вышгородского района 61-летний местный житель незаконно хранил боеприпасы у себя в квартире. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы. Об этом сообщает полиция Киевской области.

Правоохранители провели обыск по месту жительства фигуранта, в ходе которого обнаружили и изъяли: два корпуса ручных осколочных гранат, корпус осколочной ручной гранаты типа РГД-5, четыре унифицированных взрывателя типов УЗРГМ и УЗРГМ-2, электродетонатор типа ЭДП-р, шесть тротиловых шашек, а также 208 патронов калибра 5,45 мм.

Полицейские задержали злоумышленника в процессуальном порядке и поместили его в изолятор временного содержания. Взрывотехники полиции Киевщины осмотрели и изъяли вещественные доказательства, которые следователи направили на соответствующие экспертизы.

Следователи под процессуальным руководством Вышгородской окружной прокуратуры сообщили мужчине о подозрении по факту незаконного приобретения, ношения и хранения боеприпасов (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

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Национальная полиция полиция оружие Киевская область граната боеприпасы

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