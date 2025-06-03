Пребывание государства в режиме военного положения обусловливает необходимость выполнения воинской обязанности всеми гражданами Украины – Верховный Суд

Верховный Суд указал, что каждый гражданин Украины должен осознавать необходимость поиска баланса между потребностями государства и интересами самого гражданина.

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В то время, когда Украина осуществляет самооборону, когда существование самого государства находится под угрозой, каждый гражданин Украины должен осознавать необходимость поиска баланса между потребностями государства и интересами самого гражданина.

Пребывание государства в правовом режиме военного положения является веской причиной для того, чтобы говорить о необходимости выполнения воинской обязанности всеми гражданами Украины.

Во время мобилизации военнообязанных возможность прохождения альтернативной службы исключается, поскольку сама по себе мобилизация имеет целью не просто несение военной службы, а защиту Родины от военного вторжения другого государства.

На это указал Верховный Суд в постановлении от 15 апреля 2025 года по делу № 573/406/24.

Обстоятельства дела

Военнообязанный признан виновным в том, что он после получения повестки без уважительных причин не прибыл в ТЦК для прохождения военной службы в воинской части. Местный суд, с которым согласился суд апелляционной инстанции, признал виновным и осудил военнообязанного по ст. 336 УК. В кассационной жалобе защитник указывал, что неявка его подзащитного в военкомат была связана с его принадлежностью к религиозному объединению Свидетелей Иеговы, вероучение которых не позволяет выполнять какую-либо военную службу, а потому из-за его глубоких религиозных убеждений уголовная ответственность исключается.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций. КУС ВС указал, что призыв по мобилизации может обусловливать выполнение воинской обязанности не только в боевой обстановке, но может быть связан с другими видами несения этой службы (таких как строительство укреплений, вывоз раненых, ремонт техники и т.д.).

В этом производстве осужденного, который сообщил о своих религиозных убеждениях, планировали задействовать в защите Украины как связиста. То есть государство даже в условиях военного положения и мобилизации учло сообщенную осужденным информацию о его вере. Оснований считать, что осужденный должен был бы служить не как связист, не было, поскольку осужденный не явился для прохождения какой-либо военной службы, в том числе той, которая не связана с использованием и ношением оружия. Суд не соглашается с позицией стороны защиты о том, что имеет место нарушение ст. 35 Конституции Украины и ст. 9 Европейской конвенции по правам человека. Оснований утверждать о том, что Украина нарушила свои позитивные обязательства перед гражданином, который вообще не явился для прохождения военной службы по военной специальности связиста, нет, поскольку они отсутствуют из-за действий именно этого гражданина (неявка по повестке). Государство, наоборот, со своей стороны учло информацию осужденного о его вероисповедании и определило прохождение для него военной службы по специальности, не связанной с использованием и ношением оружия (в данном случае – специальность «связист»). Сообщенную стороной защиты информацию о том, что осужденный как свидетель Иеговы по своему вероисповеданию вообще не может выполнять функции водителя, повара, связиста и т.д., поскольку вынужден будет носить военную форму и получать заработную плату от Министерства обороны, суд оценивает как категорический отказ от выполнения обязанности по защите Украины в целом. Суд не считает, что необходимость надевать военную форму и выполнение военной службы, не связанной с использованием и ношением оружия, является таким, что приводит к «гибели лица в гражданском смысле», как об этом утверждает защита в судебном заседании.

В то время, когда Украина осуществляет самооборону, когда существование самого государства находится под угрозой, каждый гражданин Украины должен осознавать необходимость поиска баланса между потребностями государства и интересами самого гражданина.

ЕСПЧ неоднократно обращал внимание на необходимость учета «особой общественной потребности» и «пропорционально преследуемой законной цели» в случаях, связанных с необходимостью выполнения определенной обязанности и свободой вероисповедания. Суд считает, что существование особой общественной потребности очевидно, поскольку Украина ведет оборонительную войну, а не агрессивную, Украина подверглась нападению со стороны государства, которое значительно больше по площади и количеству населения, линия активных боевых действий и линия границы, со стороны которой может произойти потенциальное нападение противника, измеряется тысячами километров. С другой стороны, государство в лице его органов принимает и фиксирует информацию о вероисповедании граждан, состоящих на воинском учете, и, как свидетельствуют даже обстоятельства этого дела, учитывает факт принадлежности к определенной религии, определяя вид деятельности, военную специальность, к которой планируют привлечь мобилизованного. Сторона защиты по этому делу также мотивирует свою позицию и тем, что осужденный не отказывается помогать государству и может заниматься гуманитарными миссиями и т.д. Однако суд считает, что задачей мобилизации военнообязанных является реализация тех задач, в том числе, которые не связаны с использованием и ношением оружия, которые планирует и координирует руководство Вооруженных сил Украины. Суд подчеркивает, что ситуация мобилизации для борьбы против внешнего агрессора является такой особой угрозой, которая дает основания для государства ожидать от военнообязанных граждан Украины принятия определенных ограничений. Вместо этого, по обстоятельствам этого дела, осужденный, ссылаясь на свое вероисповедание, отказывается выполнять свой долг по защите Украины во время военного положения, даже выполняя деятельность, которая никоим образом не связана с использованием и ношением оружия, подчеркивает, что не может надевать военную форму, получать оплату труда как военный. Коллегия судей среди прочего учитывает и тот факт, что осужденный проходил срочную военную службу как санинспектор, то есть лицо, относящееся к среднему медицинскому персоналу, на момент получения повестки не работал, крестился как свидетель Иеговы 25.11.2023.

Суд обращает внимание, что в Украине была объявлена всеобщая военная мобилизация всех военнообязанных лиц, то есть речь идет не о военной службе по призыву, которая имеет место в мирное время (как в делах ЕСПЧ), а о военной службе по мобилизации для отпора вражеской вооруженной агрессии.

Именно военная служба по мобилизации на данный момент является первоочередной мерой с целью обеспечения национальных интересов государства, поскольку является насущной потребностью в условиях неспровоцированного военного нападения со стороны РФ. То есть мобилизация со стороны государства Украина является необходимым и неотложным мероприятием для предотвращения агрессии другого государства, а само же государство по сути уже длительный период времени находится в состоянии «оборонительной войны».

Во время мобилизации военнообязанных возможность прохождения альтернативной службы исключается, поскольку сама по себе мобилизация имеет целью не просто несение военной службы, а защиту Родины от военного вторжения другого государства.

По убеждению Суда, пребывание государства в правовом режиме военного положения является веской причиной, чтобы говорить о необходимости выполнения воинской обязанности всеми гражданами Украины, в том числе и Свидетелями Иеговы. Военное нападение на государство и, соответственно, самооборона против такой агрессии, является тем исключительным случаем, который позволяет государству вводить определенные пропорциональные ограничения для возможности отказа от военной службы по религиозным мотивам, по которому нельзя говорить о нарушении ст. 9 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод. Ведь и сама Украина является подписантом указанной Конвенции, а следовательно, если ее существование поставлено под угрозу вследствие военного нападения, то очевидно, что государство должно принять все возможные меры для самосохранения (в том числе мобилизации военнообязанных).

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Венецианская комиссия 18 марта опубликовала заключение по запросу исполняющего обязанности главы Конституционного Суда Украины относительно альтернативной службы. Венецианская комиссия считает, что сама природа отказа от военной службы по убеждениям предполагает, что она не может быть полностью исключена даже в военное время, хотя государства имеют ограниченную свободу усмотрения, особенно в условиях всеобщей мобилизации. Однако Венецианская комиссия считает, что ни при каких обстоятельствах отказник по убеждениям не может быть принужден носить или использовать оружие, даже для самообороны страны.

Автор: Наталя Мамченко

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