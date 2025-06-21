Премирование госслужащих, которые провели классификацию должностей — вступил в силу приказ НАГС об утверждении Типового положения

Также обнародовано типовое положение о премировании государственных служащих в государственных органах, которые провели классификацию должностей государственной службы и их аппаратах.

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Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы сообщило, что вступил в силу приказ от 9 июня 2025 года № 74-25 «Об утверждении Типового положения о премировании государственных служащих в государственных органах, которые провели классификацию должностей государственной службы, их аппаратах (секретариатах)» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 12 июня 2025 года под № 898/44304). Об этом информирует официальный сайт НАГС.

Также там обращают внимание, что приказом НАГС от 16 июня 2025 года № 78-25 «Об учете замечаний органа государственной регистрации к приказу Национального агентства Украины по вопросам государственной службы от 09 июня 2025 года № 74-25» внесены правки в приказ № 74-25.

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