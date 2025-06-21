Преміювання держслужбовців, що провели класифікацію посад — набув чинності наказ НАДС про затвердження Типового положення

Також оприлюднили типове положення про преміювання державних службовців в державних органах, що провели класифікацію посад державної служби, їх апаратах.

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Національне агентство України з питань державної служби повідомило, що набув чинності наказ від 9 червня 2025 р. № 74-25 «Про затвердження Типового положення про преміювання державних службовців в державних органах, що провели класифікацію посад державної служби, їх апаратах (секретаріатах)» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 червня 2025 р. за N 898/44304). Про це інформує офіційний сайт НАДС.

Також там звертають увагу, що наказом НАДС від 16 червня 2025 р. № 78-25 «Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 09 червня 2025 року № 74-25» внесено правки в наказ №74-25.

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