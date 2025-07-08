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НБУ выпустил памятную монету в честь дрона Vampire, известного как «Баба Яга» — фото

07:36, 8 июля 2025
Номинал монеты «Украинский хлопок. БПЛА «Vampire» составляет 5 гривен, а тираж – до 75 000 штук.
НБУ выпустил памятную монету в честь дрона Vampire, известного как «Баба Яга» — фото
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Национальный банк Украины сообщил, что выпустил новую памятную монету «Украинский хлопок. БПЛА «Vampire». Она посвящена дрону Vampire и продолжает тематическое направление нумизматической серии «Вооруженные Силы Украины», посвященной украинскому оружию и его создателям.

«Этот украинский гексакоптер зарекомендовал себя как высокоэффективное средство поражения, дистанционного минирования и гуманитарной помощи. От противника он получил прозвище «Баба Яга» – из-за сокрушительной силы ударов», – заявили в НАБУ.

Номинал монеты составляет 5 гривен, а тираж – до 75 000 штук (в сувенирной упаковке).

На ее аверсе изображена изувеченная поверхность земли с характерными кратерами от взрывов. В левой части композиции расположены шанцы, что подчеркивает оборонительный характер сопротивления. Справа – подбитый вражеский танк, который пылает, символизируя успешное уничтожение вражеской техники. Над этой динамичной картиной поля боя в полете завис силуэт дрона Vampire.

На реверсе монеты изображен гексакоптер Vampire в ключевой момент выполнения боевой задачи – в полете во время сброса боеприпаса. Фоном служит стилизованное облако с молниями, символизирующими мощь, скорость и неотвратимость ударов, наносимых этим беспилотником. В верхней части монеты – надпись VAMPIRE.

Приобрести монету с 8 июля можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ, а впоследствии – у банков-дистрибьюторов.

 

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деньги НБУ

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