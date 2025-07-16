Гражданин Румынии хотел за взятку попасть в Украину на угнанном автомобиле

В Закарпатье во время пересечения границы гражданин Румынии предложил взятку пограничнику Мукачевского отряда. Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.
43-летний иностранец прибыл в пункт пропуска «Дяково» на автомобиле Mercedes-Benz. В ходе проверки сработала база данных Интерпола, так как указанный транспорт находился в розыске как угнанный на территории Италии.
Чтобы все-таки заехать в Украину на Mercedes-Benz, румын предложил инспектору неправомерное денежное вознаграждение.
О выявлении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 369 УКУ «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу», а также о срабатывании базы данных Интерпола пограничники сообщили сотрудникам полиции.
В установленном законом порядке правонарушитель и угнанный автомобиль были переданы сотрудникам полиции.
Фото: dpsu.gov.ua
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