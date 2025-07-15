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Верховная Рада продлила военное положение до 5 ноября

13:31, 15 июля 2025
Парламент поддержал законопроект Владимира Зеленского, которым военное положение продлено до 5 ноября.
Верховная Рада продлила военное положение до 5 ноября
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Верховная Рада 15 июля проголосовала за продление военного положения.

Это 16-е по счету продление.

Всеобщая мобилизация и военное положение будут продлены с 7 августа на 90 дней, то есть до 5 ноября.

Соответствующие законопроекты 13471 и 13472 внес в парламент Президент Владимир Зеленский.

За продление военного положения проголосовали 320 народных депутатов. Один голос против (Алексея Гончаренко).

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины военное положение мобилизация

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