Апелляционный суд защитил право ребенка на получение наследственного имущества после смерти наследодателя в РФ

Дело о наследстве решено в пользу ребенка в апелляции.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Херсонский апелляционный суд защитил право малолетнего ребёнка на получение наследственного имущества после смерти наследодателя в России. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По решению суда первой инстанции в удовлетворении исковых требований об установлении факта смерти было отказано адвокату, который обратился в суд в интересах матери и её малолетнего ребёнка.

Обосновывая иск, адвокат указал, что в Московской области умер гражданин, который был отцом гражданки и дедом малолетнего ребёнка. С 2015 года, будучи гражданином Украины, мужчина периодически проживал на территории РФ.

В 2019 году он приобрёл жилое помещение и составил завещание в пользу малолетнего ребёнка. Впоследствии гражданке стало известно, что её отец умер на территории РФ, где этот факт и был зарегистрирован.

Она обращалась с заявлениями о регистрации смерти отца и принятии наследства в интересах малолетнего ребёнка, однако получила разъяснение о невозможности регистрации смерти на основании свидетельства, выданного органом иностранного государства, и отказ в совершении нотариального действия. Ссылаясь на то, что указанный факт необходим для оформления наследства в пользу малолетнего ребёнка, было подано заявление об установлении факта смерти гражданина в РФ.

При вынесении решения суд первой инстанции исходил из того, что отсутствуют основания для установления факта смерти гражданина, поскольку он умер на территории иностранного государства, и факт его смерти зарегистрирован в соответствии с законодательством страны, в которой он скончался.

Коллегия судей Херсонского апелляционного суда, проанализировав нормы, пришла к выводу, что свидетельство о смерти гражданина, выданное муниципальным казённым учреждением «многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», может подтверждать смерть этого лица только при наличии апостиля на оригинале (дубликате) документа.

При этом, согласно заявлению гражданки, у неё нет ни оригинала, ни дубликата свидетельства о смерти отца. Она также физически лишена возможности как обратиться за дубликатом утраченного свидетельства о смерти отца на территории государства-агрессора, так и апостилировать этот документ соответствующими органами РФ.

Покойным мужчиной было составлено завещание на имя своего внука, однако наследник вследствие вооружённой агрессии РФ против Украины и с учётом разрыва дипломатических отношений Украины с РФ лишён возможности получить наследство, поскольку смерть наследодателя не зарегистрирована в органе государственной регистрации актов гражданского состояния Украины.

Коллегия судей, исходя из принципа правовой определённости, признала ошибочной позицию суда первой инстанции о том, что факт смерти наследодателя — отца истицы не требует дополнительного подтверждения, поскольку имел место на территории другого государства, а значит, не может быть установлен повторно решением суда в Украине.

Поскольку по делу сложилась такая правовая ситуация, при которой ребёнок-наследник лишён юридической возможности получить в Украине полагающееся ему наследственное имущество по завещанию в досудебном порядке по причинам, не зависящим от него — смерть наследодателя в РФ.

Личные неимущественные и имущественные права малолетнего ребёнка находятся в состоянии правовой неопределённости: фактически ребёнок не имеет возможности получить наследственное имущество, поскольку органы нотариата отказывают в выдаче свидетельства о праве на наследство из-за отсутствия надлежащего доказательства смерти наследодателя.

При таких обстоятельствах коллегия судей Херсонского апелляционного суда сочла, что ребёнок нуждается в государственной защите, гарантированной Конституцией Украины и международными договорами.

Аналогичная по содержанию к спорной ситуация касается установления факта рождения или смерти лица на территории, на которой введено военное или чрезвычайное положение либо которая временно оккупирована.

Особенности производства по делам об установлении факта рождения или смерти лица на территории, на которой введено военное или чрезвычайное положение, либо на временно оккупированной территории Украины регулируются статьёй 317 ГПК Украины.

Государственную регистрацию смерти на основании решения суда об установлении факта рождения на временно оккупированной территории Украины осуществляет отдел государственной регистрации актов гражданского состояния по месту вынесения судебного решения в день поступления такого решения в бумажной форме либо любой отдел государственной регистрации актов гражданского состояния по обращению заявителя в день получения решения суда.

Применение указанных положений нашло отражение в практике Верховного Суда, в частности, в постановлениях от 4 октября 2023 года № 747/20/23, от 23 ноября 2022 года № 759/7001/22, от 31 января 2024 года № 643/1873/23.

В соответствии с частями 9 и 10 статьи 10 ГПК Украины, если спорные отношения не урегулированы законом, суд применяет закон, регулирующий аналогичные по содержанию отношения (аналогия закона), а при отсутствии такового — исходит из общих принципов законодательства (аналогия права). Запрещается отказ в рассмотрении дела по мотивам отсутствия, неполноты, неясности, противоречивости законодательства, регулирующего спорные отношения.

Суд первой инстанции не рассмотрел возможность применения аналогии закона, что могло повлечь нарушение права малолетнего ребёнка на доступ к правосудию, поскольку имущественные права детей имеют существенное значение для реализации прав человека и гражданина Украины и в предусмотренных законом случаях требуют надлежащей судебной защиты.

При таких обстоятельствах коллегия судей пришла к выводу, что апелляционная жалоба подлежит удовлетворению, решение суда — отмене, с принятием нового решения об удовлетворении исковых требований (дело № 766/746/25).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.