Верховна Рада продовжила воєнний стан до 5 листопада

Парламент підтримав законопроект Володимира Зеленського, яким воєнний стан продовжено до 5 листопада.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада 15 липня проголосувала за продовження воєнного стану.

Це 16-тий раз продовження.

Загальну мобілізацію і воєнний стан буде продовжено з 7 серпня на 90 днів, тобто до 5 листопада.

Відповідні законопроекти 13471 та 13472 вніс до парламенту Президент Володимир Зеленський.

За продовження воєнного стану проголосували 320 народних депутатів. Один голос проти (Олексія Гончаренка).

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.