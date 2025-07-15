Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Верховна Рада продовжила воєнний стан до 5 листопада

13:31, 15 липня 2025
Парламент підтримав законопроект Володимира Зеленського, яким воєнний стан продовжено до 5 листопада.
Верховна Рада продовжила воєнний стан до 5 листопада
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада 15 липня проголосувала за продовження воєнного стану.

Це 16-тий раз продовження.

Загальну мобілізацію і воєнний стан буде продовжено з 7 серпня на 90 днів, тобто до 5 листопада.

Відповідні законопроекти 13471 та 13472 вніс до парламенту Президент Володимир Зеленський.

За продовження воєнного стану проголосували 320 народних депутатів. Один голос проти (Олексія Гончаренка).

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України воєнний стан мобілізація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада продовжила воєнний стан до 5 листопада

Парламент підтримав законопроект Володимира Зеленського, яким воєнний стан продовжено до 5 листопада.

Верховна Рада зупинила дію Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін для України

Верховна Рада прийняла законопроект 0329, яким для України зупиняється дія Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін.

Автомобілі, стягнуті внаслідок застосування санкцій, можна буде перереєструвати — уряд ухвалив постанову

Постанова Кабміну дозволяє перереєструвати транспортні засоби, які були стягнуті в дохід держави на підставі застосування санкцій до фізичних чи юридичних осіб.

Конкурси на держслужбу будуть відновлені – Кабмін підтримав законопроект

Уряд схвалив законопроект, що відновлює конкурсні процедури на посади державної служби – почнуть з посад топ-чиновників.

Денис Маслов не виключає реєстрацію альтернативного законопроекту про орудні величини для обрахунку окладів суддів

Голова правового комітету Денис Маслов заявив, що при відв'язуванні посадових окладів суддів від прожиткового мінімуму повинні бути дотримані суддівські гарантії.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валентин Дмитрук
    Валентин Дмитрук
    суддя Волинського окружного адміністративного суду
  • Роман Вінтоняк
    Роман Вінтоняк
    голова Деснянського районного суду міста Києва
  • Алла Маломуж
    Алла Маломуж
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Андрій Кучма
    Андрій Кучма
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду