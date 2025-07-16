Громадянин Румунії хотів за хабар потрапити в Україну на викраденій автівці

Чоловік запропонував прикордонникам хабар, щоб потрапити в Україну на викраденій автівці.

Фото: dpsu.gov.ua

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На Закарпатті під час перетинання кордону громадянин Румунії запропонував прикордоннику Мукачівського загону хабар. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

43-річний іноземець прибув у пункт пропуску «Дякове» автомобілем Mercedes-Benz. В ході перевірки відбулося спрацювання бази даних Інтерполу, оскільки вказаний транспортний засіб перебував на обліку викрадених на території Італії автомобілів.

Щоб все ж таки заїхати в Україну на Mercedes-Benz, румун запропонував інспектору неправомірну грошову винагороду.

Про виявлення кримінального правопорушення передбаченого ст. 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі», а також про спрацювання бази даних Інтерполу прикордонники повідомили співробітників поліції.

У встановленому законодавством порядку правопорушника та викрадене авто передано співробітникам поліції.

Фото: dpsu.gov.ua

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