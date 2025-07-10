Укрпочта открыла модульное отделение в Риме во время конференции URC2025, фото

Во время международной конференции Ukraine Recovery Conference 2025 (URC2025), которая проходит в Риме, Укрпочта открыла временное модульное отделение. Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский.
По словам главы почтового оператора, сразу после завершения форума отделение отправится в прифронтовую зону.
«Это точно такое же модульное отделение «Укрпочты», как и те, что работают сегодня в Донецкой, Сумской и Харьковской областях и позволяют быстро возобновлять работу после вражеских обстрелов», — отметил Смилянский.
В отделении работает почтальон Виктория из Харькова. Она будет продавать там почтовые марки, представляющие Украину в мире.
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