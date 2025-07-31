В Верховной Раде подрались депутаты, а Марьяна Безуглая ходит с табличкой «власть это народ», видео

В ходе рассмотрения законопроекта Президента о НАБУ и САП в Верховной Раде подрались депутаты.

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В четверг, 31 июля, Верховная Рада рассматривает президентский законопроект о возвращении полномочий НАБУ и САП №13533. Впервые с начала полномасштабной войны проходит прямая трансляция заседания парламента. В ходе рассмотрения законопроекта произошла драка между депутатами.

Тем временем депутат Марьяна Безуглая ходила по залу с табличкой "власть это народ".

Также, как мы писали, депутат Сергей Костюк заявил, что выходит из фракции "Слуги народа".

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