У Верховній Раді побилися депутати, а Мар'яна Безугла ходить з табличкою «влада це народ», відео

Під час розгляду законопроекту Президента про НАБУ і САП у Верховній Раді побилися депутати.

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У четвер, 31 липня, Верховна Рада розглядає президентський законопроект про повернення повноважень НАБУ і САП №13533. Вперше від початку повномасштабної війни відбувається пряма трансляція засідання парламенту. Під час розгляду законопроекту сталася бійка між депутатами.

А тим часом депутатка Мар'яна Безугла ходила по залу з табличкою "влада це народ".

Також, як ми писали, депутат Сергій Костюк заявив, що виходить з фракції «Слуги народу».

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