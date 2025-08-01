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США оголосили про нові тарифи для десятків країн

09:05, 1 серпня 2025
США запроваджують нові взаємно тарифні ставки, які будуть застосовані до імпорту низки країн.
США оголосили про нові тарифи для десятків країн
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Білий дім оприлюднив нові скориговані взаємні тарифні ставки, що охоплюють імпорт від низки торговельних партнерів. Відповідна заява з’явилася на офіційному сайті Білого дому.

У документі, який був опублікованій 31 липня ввечері, сказано, що президент Дональд Трамп заявив, що деякі країни «погодилися або знаходяться на межі угоди щодо значущих торговельних та безпекових зобов’язань зі США». Тоді як інші або не брали участі в переговорах зі США «запропонували умови, які недостатньо враховують дисбаланс у торговельних відносинах».

Також там додається, що зміни набувають через 7 днів з дня оприлюднення указу.

Найвищі скориговані взаємні тарифи оголошені для таких країн, як:

  • Сирія: 41%
  • Лаос, М'янма: 40%
  • Швейцарія: 39%
  • Ірак, Сербія: 35%
  • Алжир, Боснія і Герцеговина, Лівія, Південна Африка: 30%

10% тариф застосовуватиметься лише до країн із профіцитом торговельного балансу – країн, до яких Сполучені Штати експортують більше, ніж імпортують. Це стосується більшості країн, сказав один з високопосадовців адміністрації Трампа у коментарі CNN.

Серед основних торговельних партнерів США:

  • імпорт з Тайваню тепер підлягатиме тарифу у розмірі 20% замість 32%;
  • імпорт з Японії у розмірі 15% замість 24%;
  • імпорт з Південної Кореї підлягатиме тарифу у розмірі 15% замість 25%.

Раніше Дональд Трамп вирішив відкласти 30% мита проти Мексики на 90 днів.

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США митниця

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