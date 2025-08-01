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1 серпня — яке сьогодні свято та головні події

09:20, 1 серпня 2025
1 серпня в Україні святкують День інкасатора та День працівника технічної підтримки.
1 серпня — яке сьогодні свято та головні події
Фото: Getty Images
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У п’ятницю,1 серпня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

1 серпня в Україні святкують День інкасатора. Неофіційне професійне свято, яке присвячене працівникам служби інкасації. Інкасатори — спеціально підготовлені працівники фінансової установи або банку, які займаються транспортуванням цінностей і грошей між банкоматами, відділеннями, підприємствами, магазинами, центральними банками.

Також 1 серпня Міжнародний день пива. Неофіційне, але дуже поширене свято. Воно було започатковане 2007 року в місті Санта-Круз групою друзів на чолі з Джессі Авшалом. Спершу святкувалося 5 серпня, але пізніше було перенесено.

А ще 1 серпня Міжнародний день клоуна. Це неофіційне міжнародне свято, присвячене клоунам — артистам, чия місія полягає у тому, щоб розсмішити, підбадьорити, зцілити усмішкою. Вони виступають не лише в цирках, а й у лікарнях, школах, дитячих будинках і зонах бойових дій.

1 серпня святкують День працівника технічної підтримки. Воно присвячене людям, які рятують нас у найстресовіші цифрові моменти — коли “нічого не працює”, “все зникло” або “зависло” перед дедлайном. Дата виникла як ініціатива з IT-спільнот і технічних форумів, які вирішили бодай раз на рік подякувати “героям у тіні”, які забезпечують стабільність нашого цифрового світу.

Також 1 серпня Всесвітній день боротьби з раком легенів. Це важлива дата, покликана підвищити обізнаність про одну з найпоширеніших і найсмертельніших форм онкології, підтримати пацієнтів і закликати до профілактики та ранньої діагностики.

А ще 1 серпня Міжнародний день “чайлдфрі”. Це день, присвячений людям, які свідомо обрали життя без дітей. Свято покликане підтримати особистий вибір кожної людини, зруйнувати стереотипи та протистояти соціальному тиску.

1 серпня святкують Міжнародний тиждень собак-поводирів. Проходить у перший тиждень серпня. Вперше ідея тижня була започаткована в 1980-х роках у США. Від того часу вона набула міжнародного масштабу і підтримується багатьма організаціями допомоги незрячим.

Яке сьогодні церковне свято

1 серпня віряни святкують Перенесення Чесного Хреста. У Візантії в серпні часто виникали спалахи епідемій через спеку. У ці дні священики виносили Хрест Господній із царського палацу у Константинополі, щоб обійти з ним вулиці міста, молячись про зцілення людей і очищення повітря. Хрест залишали у храмах для поклоніння протягом двох тижнів — від 1 до 14 серпня.

Календар важливих подій за 1 серпня:

1498 рік — Христофор Колумб, здійснюючи свою третю експедицію до Нового Світу, вперше ступає на материкову частину Америки;

1578 рік — з Англії стартує одна з найбільших арктичних експедицій XVI століття;

1589 рік — у Франції монах Жак Клеман смертельно ранить короля Генріха III;

1774 рік — британський хімік Джозеф Прістлі відкриває чистий кисень;

1780 рік — Швеція офіційно проголошує постійний нейтралітет, що стало основою її зовнішньої політики на століття;

1793 рік — у Французькій республіці запроваджують метричну систему;

1838 рік — у більшості колоній Британської імперії офіційно скасовують рабство;

1914 рік — початок Першої світової війни: Німеччина оголошує війну Росії та Франції;

1920 рік — у Відні створюють закордонний уряд Диктатора ЗУНР, який мав на меті домогтися відновлення української державності дипломатичним шляхом;

1923 рік — Рада народних комісарів УРСР ухвалює історичне рішення про початок політики українізації;

1924 рік — у столиці Аргентини, Буенос-Айресі, постає українська “Просвіта”;

1941 рік — німці створюють дистрикт “Галичина” з центром у Львові;

1943 рік — під Делятином партизани з’єднання Сидора Ковпака вступають в запеклий бій із німецькими силами;

1975 рік — у Гельсінкі підписують Заключний акт Наради з безпеки і співпраці в Європі;

1977 рік — у Києві відкривають Центральний будинок художника — важливий культурний центр України;

1997 рік — на українському підводному човні “Запоріжжя” урочисто піднімають військово-морський прапор України;

2002 рік — у ФРН запускають швидкісні електропоїзди, які досягали 300 км/год на новій лінії Кельн–Франкфурт;

2008 рік — повне сонячне затемнення спостерігали в центральній і північній Азії, а також у більшості країн Євразії;

2016 рік — у Запоріжжі на базі частини ремонтних цехів ПАТ “Запоріжсталь” створюють Запорізький ливарно-механічний завод.

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