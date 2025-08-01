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Завищили ціни на 41-221%: експосадовець Міноборони розтратив 1 млрд грн на закупівлі продуктів для ЗСУ

09:38, 1 серпня 2025
Правоохоронці повідомили про підозру колишньому керівнику Департаменту державних закупівель Міноборони за розтрату більше 1 мільярда бюджетних коштів.
Завищили ціни на 41-221%: експосадовець Міноборони розтратив 1 млрд грн на закупівлі продуктів для ЗСУ
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Правоохоронці викрили розтрату понад 1 млрд грн, виділених на придбання продуктів харчування для ЗСУ протягом березня-грудня 2022 року. До незаконної діяльності причетний ексочільник одного із департаментів Міноборони, передає пресслужба СБУ.

Зазначається, що перебуваючи на посаді навесні 2022 року, він уклав договір з приватною компанією щодо закупівлі оптових партій харчових продуктів та їх постачання для ЗСУ.

«При цьому вартість самої продукції була штучно завищена на 41%, а ціна на організацію її постачання зросла на 221%», - заявили у відомстві.

За матеріалами справи, посадовець Міноборони не здійснив належну перевірку обґрунтованості зазначених сум і не погодив укладання контракту з профільними підрозділами оборонного відомства. Це призвело до бюджетних збитків в особливо великих розмірах.

Ініційована правоохоронцями судово-економічна експертиза підтвердила факти розтрати оборонних коштів.

Слідчі СБУ повідомили ексчиновнику про підозру. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочину. 

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СБУ ЗСУ Міноборони

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