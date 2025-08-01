З 1 серпня почали діяти стандартні штрафи за порушення правил застосування РРО

За порушення вимог використання РРО/ПРРО тепер доведеться сплачувати повний розмір штрафів.

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1 серпня завершився перехідний період, під час якого діяв зменшений розмір штрафів за порушення правил застосування РРО/ПРРО. Про це нагадало Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків.

У відомстві зазначили, що у 2023 році, після поновлення права контролюючих органів на повноцінне застосування штрафних санкцій, держава тимчасово зменшила їх розмір до 25 % і 50 % для адаптації бізнесу до нових умов. Йшлося про порушення вимог пунктів 1 і 2 статті 3 Закону України № 265/95-ВР.

Ці пом’якшення втратять чинність і штрафи за незастосування РРО та невидачу чеків знову стягуватимуться у повному обсязі:

- 100 % – вартості товарів (робіт, послуг) при першому порушенні;

- 150 % – вартості при кожному наступному порушенні.

У ДПС закликали суб’єктів господарювання забезпечити дотримання встановлених правил розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Зокрема:

- використовувати лише зареєстровані РРО, ПРРО або розрахункові книжки;

- проводити розрахунки на повну суму вартості товарів або послуг;

- видавати покупцям відповідні розрахункові документи (у паперовій або електронній формі).

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