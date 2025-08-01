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На Черкащині відправили за ґрати іноземця, який пропонував хабар працівнику міграційної служби

10:14, 1 серпня 2025
Іноземець порушив встановлені законодавством терміни перебування на території України і хотів «вирішити» це питання за рахунок хабаря.
На Черкащині відправили за ґрати іноземця, який пропонував хабар працівнику міграційної служби
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На Черкащині визнано винним 29-річного громадянина сусідньої держави у пропозиції неправомірної вигоди службовій особі. Його засуджено до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомила Черкаська обласна прокуратура.

У суді доведено, що іноземець порушив встановлені законодавством терміни перебування на території України.  Він, аби уникнути передбаченої відповідальності  та видворення з України, у квітні поточного року звернувся до керівника одного з територіальних підрозділів міграційної служби з пропозицією надати 200 доларів США за те, щоб останній не реагував на допущені порушення.

«При наступному візиті нелегал надав службовій особі частину із обіцяної суми, після чого був затриманий правоохоронцями та у подальшому поміщений під варту», - заявили у прокуратурі.

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