В Киевской области заметили необычное природное явление: видео

В Обуховском районе был замечен смерч.

Фото иллюстративное

В субботу, 8 июня, в Обуховском районе Киевской области местные жители заметили нетипичное для наших широт природное явление – смерч. Видео было опубликовано в соцсетях.

Такие атмосферные вихри появляются в дождевых облаках и распространяются вниз, частенько доходя до поверхности земли.

Смерч был замечен в поле недалеко от населенного пункта. К счастью, в результате этого природного явления никто не пострадал.

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