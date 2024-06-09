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В Украине обновлен порядок приема на обучение для получения высшего образования

13:31, 9 июня 2024
Изменения учитывают основные аспекты экзаменов, необходимых для подтверждения высокого уровня знаний, компетентностей и навыков поступающих.
В Украине обновлен порядок приема на обучение для получения высшего образования
Фото: mon.gov.ua
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Министерство образования и науки Украины сообщило об обновлении Порядка приема на обучение для получения степеней бакалавра, магистра, доктора философии / доктора искусства в 2024 году.

Изменения связаны с существующей военно-политической ситуацией в стране. Также они учитывают основные аспекты экзаменов, которые необходимы для подтверждения высокого уровня знаний, компетентностей и навыков поступающих.

Среди основных новшеств:

Увеличена поддержка учреждений высшего образования, расположенных в прифронтовых и приграничных областях из-за повышения регионального коэффициента. Региональный коэффициент — это коэффициент, на который умножается конкурсный балл, если абитуриент выбирает ЗВО, расположенный в определенном регионе. ЗВО, вблизи зоны боевых действий и пострадавших от российской агрессии территорий, будут иметь особый региональный коэффициент: 1,07 - в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях; 1,04 - в Днепропетровской, Полтавской областях, а также Бучанском районе Киевской области; 1,00 – другие.

Для получения степени магистра на основе уже полученной степени магистра (для второго высшего образования) поступление может происходить без ЕВЭ и ЕПВИ, а только по экзаменам непосредственно в учебном заведении. Это касается образовательных программ всех специальностей кроме 081 «Право» и 293 «Международное право».

На обучение для получения степени доктора философии / доктора искусства условием допуска является успешная сдача ЕВЭ в 2024 году с оценкой за каждый из его компонентов не менее 150 баллов. Альтернативным допуском может быть ЕВЭ в 2023 году с оценкой за тест по иностранному языку не менее 130 баллов. Сертификаты, удостоверяющие знание иностранного языка, не предоставляют доступ к поступлению в аспирантуру в 2024 году.

Кроме того, студенты, получившие степень бакалавра в 2024 году, могут воспользоваться специальными условиями для поступления на магистратуру. Эти условия предоставляют студентам, которые:

Зарегистрированы и проживают на временно оккупированной территории.

Проживают в населенных пунктах, где на 1 июля 2024 года происходили активные боевые действия.

Проживают на временно оккупированной территории или переселились с таких территорий после 1 января 2024 года.

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