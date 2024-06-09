Землю накроет мощная магнитная буря, которая продлится два дня

Магнитная буря прогнозируется в начале следующей недели.

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10 и 11 июня специалисты ожидают на Земле магнитную бурю. Об этом сообщил портал Мeteoagent.

10 июня магнитная буря прогнозируется с 6 К-индексом, а 11 июня – с показателем 5. То есть это магнитные возбуждения высокой интенсивности.

Под влиянием этой бури возможны такие симптомы как тошнота, мигрени, апатия, а также обострение хронических болезней.

В дни магнитных бурь медики рекомендуют наладить режим сна и больше отдыхать.

Как уберечься от ударов:

проводите больше времени на свежем воздухе;

желательно не употреблять алкогольные напитки и жирную вредную пищу;

желательно иметь спокойный и стабильный сон;

принимайте контрастный душ, если нет проблем с сосудами;

пейте больше воды.

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