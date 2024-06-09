Землю накроет мощная магнитная буря, которая продлится два дня

10 и 11 июня специалисты ожидают на Земле магнитную бурю. Об этом сообщил портал Мeteoagent.
10 июня магнитная буря прогнозируется с 6 К-индексом, а 11 июня – с показателем 5. То есть это магнитные возбуждения высокой интенсивности.
Под влиянием этой бури возможны такие симптомы как тошнота, мигрени, апатия, а также обострение хронических болезней.
В дни магнитных бурь медики рекомендуют наладить режим сна и больше отдыхать.
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