Землю накриє потужна магнітна буря, яка триватиме два дні

10 та 11 червня фахівці очікують на Землі магнітну бурю. Про це повідомив портал Мeteoagent.
10 червня магнітна буря прогнозується з 6 К-індексом а 11 червня – з показником 5. Тобто це магнітні збудження високої інтенсивності.
Під впливом цієї бурі можливі такі симптоми, як нудота, мігрені, апатія, а також загострення хронічних хвороб.
У дні магнітних бурь медики рекомендують налагодити режим сну та більше відпочивати.
Як уберегтися від ударів:
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