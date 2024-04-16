У Копенгагені в історичній будівлі спалахнула масштабна пожежа, відео

Спалахнула пожежа в будівлі копенгагенської біржі Берсен.

Фото: AFP

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У Копенгагені 16 квітня відбулася масштабна пожежа у будівлі старої фондової біржі Берсен, побудованої 400 років тому. Про це першою повідомила Данська торгова палата.

Міська поліція закликала учасників дорожнього руху шукати альтернативні маршрути, щоб не рухатися поряд з місцем події.

Унаслідок пожежі впав знаменитий 56-метровий шпиль біржі, виконаний у вигляді переплетених між собою хвостів драконів.

Займання почалося на даху і вже поширилося на решту будинку. Згодом обвалилася частина даху.

Пожежники відзначають високу складність пожежі, оскільки частина конструкцій залишаються недоступними, бо туди небезпечно намагатися потрапити.

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