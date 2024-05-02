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Скільки нових автомобілів купили українці у квітні: п’ятірка найпопулярніших

11:00, 2 травня 2024
В Україні у квітні було зареєстровано понад 5700 нових легкових авто.
Скільки нових автомобілів купили українці у квітні: п’ятірка найпопулярніших
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В Україні впродовж квітня було зареєстровано понад 5,7 тисяч нових легкових авто, що на 11% більше ніж торік. Про це повідомляє "Укравтопром".

Toyota продовжує зберігати своє лідерство на ринку - 856 реєстрацій.

Другою маркою за кількістю проданих авто залишається Renault - 536 одиниць.

На третю сходинку рейтингу піднявся Volkswagen - 468 проданих автомобілів.

У топ-5 квітня потрапили також BMW - 405 авто, і Skoda - 317.

Бестселером на українському ринку нових легковиків залишається Renault Duster,  у квітні зареєстровано 484 автомбілі.

З початку 2024 року українці придбали 22,2 тис нових легкових авто, що на 35% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. 

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