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Розпочався процес передачі майна у державне управління парку «Межигір’я»

18:04, 1 травня 2024
Перевірка наявності і огляд майна є першим етапом процесу передачі арештованих активів в управління державній установі «Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Межигір’я»
Розпочався процес передачі майна у державне управління парку «Межигір’я»
Фото з відкритих джерел
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Розпочався процес передачі майна у державне управління парку-пам’ятки «Межигір’я». Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

Так, спеціальна адміністрація парка-пам’ятки «Межигір’я» розпочала передачу у державне управління арештованих активів, на які накладений арешт у кримінальному провадженні по справах президента-втікача Віктора Януковича.

Зазначається, що перевірка наявності і огляд майна є першим етапом процесу передачі арештованих активів в управління державній установі «Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Межигір’я». Зокрема, передадуть рухоме майно, яке знаходиться на державних землях та забезпечує безперебійну роботу державної установи. Йдеться про майно, що є складовою інфраструктури паркового комплексу та використовується в тепло-, електро-, водопостачанні та водовідведенні, а також в охороні паркового комплексу.

Державна установа парк-пам’ятка «Межигір’я» є офіційним користувачем земельних ділянок, на які оформлено речові права і зазначені дані внесено як до Державного земельного кадастру, так і до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Вказується, що законні умови для передачі активів забезпечено Кабміном, який своїм розпорядженням №321-р підтримав пропозицію АРМА і Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів. Згідно з цим документом також має бути проведена передача іншого арештованого майна, а саме: садової техніки, меблів, картин, інтер’єри музеїв тощо.

Фінальним результатом виконання рішення уряду має стати передача арештованого майна від відповідального зберігача арештованих активів, тобто від представника громадської організації, в управління державній установі парк-пам’ятка «Межигір’я».

Як розповів в. о. директора Сергій Юзвенко, державий парк-пам’ятка «Межигір’я» пропонує офіційне працевлаштування робітникам парку, які понад 10 років утримували парк та зберегли його, і з цією метою пропонує всім бажаючим звертатися до відділу кадрів державної установи.

«Ми дякуємо всім активістам, які понад 10 років утримували парк і зберігали його. Державна установа парк-пам’ятка "Межигір’я" знову пропонує всім, хто на волонтерських засадах працював в парку, офіційно працевлаштуватись. Всі бажаючі можуть звернутися до нашого відділу кадрів, щоб долучитися до нашої команди. Пропонуємо продовжувати разом зберігати і розвивати державний парк-пам’ятку «Межигір’я», – сказав Юзвенко.

Зазначається, що процес передачі майна проходить спільно з Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА), та за участі  представників Фонду державного майна та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. До проведення огляду майна до міжвідомчої комісії за власним бажанням доєднався керівник ГО, який з 2014 року за власною ініціативою відповідає за зберігання арештованих активів. Відтепер всі надходження від функціонування державної установи надходитимуть в державну скарбницю.

Раніше ми писали, що парк-памʼятка «Межигір’я» у травні відкриє свої двері для відвідувачів і вперше за десятиріччя всі прибутки від його роботи скерують до державного бюджету.

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