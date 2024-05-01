Начался процесс передачи имущества в государственное управление парка «Межигорье»

Проверка наличия и осмотр имущества является первым этапом процесса передачи арестованных активов в управление государственному учреждению «Парк-памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения «Межигорье»

Фото из открытых источников

Начался процесс передачи имущества в государственное управление парка-памятника «Межигорье». Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Так, специальная администрация парка-памятника «Межигорье» начала передачу в государственное управление арестованных активов, на которые наложен арест в уголовном производстве по делам президента-беглеца Виктора Януковича.

Отмечается, что проверка наличия и осмотр имущества является первым этапом процесса передачи арестованных активов в управление государственному учреждению "Парк-памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения "Межигорье". В частности, передадут движимое имущество, которое находится на государственных землях и обеспечивает бесперебойная работа государственного учреждения.

Государственное учреждение парк-памятник «Межигорье» является официальным пользователем земельных участков, на которые оформлены вещные права и указанные данные внесены как в Государственный земельный кадастр, так и в Государственный реестр прав на недвижимое имущество.

Указывается, что законные условия для передачи активов обеспечены Кабмином, своим распоряжением №321-р поддержал предложение АРМА и Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов. Согласно этому документу, также должна быть проведена передача другого арестованного имущества, а именно садовой техники, мебели, картин, интерьеры музеев и т.д.

Финальным результатом выполнения решения правительства должна стать передача арестованного имущества от ответственного хранителя арестованных активов, то есть от представителя общественной организации в управление государственному учреждению парк-памятник «Межигорье».

Как рассказал и. о. директора Сергей Юзвенко, государственный парк-памятник «Межигорье» предлагает официальное трудоустройство работникам парка, которые более 10 лет содержали парк и сохранили его, и с этой целью предлагает всем желающим обращаться в отдел кадров государственного учреждения.

«Мы благодарим всех активистов, которые более 10 лет содержали парк и хранили его. Государственное учреждение парк-памятник "Межигорье" снова предлагает всем, кто на волонтерских началах работал в парке, официально трудоустроиться. Все желающие могут обратиться в наш отдел кадров, чтобы присоединиться к нашей команде. Предлагаем продолжать вместе сохранять и развивать государственный парк-памятник «Межигорье», – сказал Юзвенко.

Отмечается, что процесс передачи имущества проходит совместно с Агентством по розыску и менеджменту активов (АРМА) и с участием представителей Фонда государственного имущества и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. К проведению досмотра имущества в межведомственную комиссию по собственному желанию присоединился руководитель ОО, который с 2014 года по собственной инициативе отвечает за хранение арестованных активов. Теперь все поступления от функционирования государственного учреждения будут поступать в государственную казну.

Ранее мы писали, что парк-памятник «Межигорье» в мае откроет свои двери для посетителей и впервые за десятилетие все доходы от его работы направят в государственный бюджет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.