Стало известно, возможно ли новое наступление на Херсон

Оккупанты захотят закрепиться где-то на правом берегу, - заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

В Херсонской ОВА допускают, что рф будет пытаться наступать на Херсон, но, вероятно, что новое наступление будет отличаться от того, которое произошло во время полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

"Считаю, что большое вторжение, как это было, им не удастся. Потому что у нас есть естественная преграда – река. Сомневаюсь, что получится ее пересечь", - сказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает РБК.

Он считает, что оккупанты захотят закрепиться где-то на правом берегу, потому есть такая вероятность.

"Мы готовы. Есть средства и человеческие ресурсы, чтобы этого не произошло. Постоянно с командованием на связи", - сказал Прокудин.

Ранее в ГУР объяснили, возможно ли новое наступление на Киев с севера.

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