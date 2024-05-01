Стало відомо, чи можлий новий наступ на Херсон

Окупанти захочуть закріпитися десь на правому березі, — заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

У Херсонській ОВА допускають, що рф буде намагатися наступати на Херсон, але ймовірно, що новий наступ буде відрізнятися від того, який відбувся під час повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.

"Вважаю, що велике вторгнення, як це було, їм не вдасться. Тому що у нас є природна перепона - річка. Сумніваюся, що вийде її перетнути", - сказав голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає РБК.

Він вважає, що окупанти захочуть закріпитис. десь на правому березі, тому є така ймовірність.

"Ми готові. Маємо засоби і людські ресурси, щоб цього не сталося. Постійно з командуванням на зв'язку", - сказав Прокудін.

Раніше в ГУР пояснили, чи можливий новий наступ на Київ з півночі.

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