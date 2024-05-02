У бухгалтера немає можливості нарахувати зарплату під час війни: чи будуть наслідки

У Держпраці зазначають, що якщо у зв’язку з воєнними діями бухгалтер не має фактичної можливості здійснювати нарахування заробітної плати у встановлені строки, його не може бути притягнуто до будь-якого з видів відповідальності.

Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці пояснює, як виплачувати зарплату, якщо у бухгалтера нема можливості її нарахувати.

Зазначається, що на сьогодні законодавством передбачено 5 видів відповідальності: дисциплінарна, матеріальна, адміністративна, фінансова та кримінальна.

Однією з головних умов притягнення до кожного із вищезазначених видів відповідальності є наявність вини особи в діях, що носять протиправний характер.

Якщо у зв’язку з воєнними діями відповідальна посадова особа не має фактичної можливості здійснювати нарахування заробітної плати у встановлені строки – її не може бути притягнуто до будь-якого з вищезазначених видів відповідальності.

У Держпраці зазначають, що роботодавці повинні вживати усіх можливих заходів щодо забезпечення реалізації права працівників на своєчасне отримання заробітної плати (наприклад, шляхом переведення бухгалтерів на дистанційну роботу та забезпечення програмно-технічними засобами для ведення бухгалтерського обліку).

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