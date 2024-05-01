23-річний студент полтавського вишу під виглядом волонтера ошукав одеситку на понад мільйон гривень

Поліцейські викрили шахрая, який під виглядом відомого волонтера ошукав жительку Одеси на понад мільйон гривень.

Джерело фото: npu.gov.ua

Поліція в Україні розкрила скандальну схему обману, за якою зловмисник, приховуючись під видом відомого волонтера, шахрайським чином заволодів майже мільйоном гривень у жительки Одеси. Про це повідомила Національна поліція України.

45-річна одеситка, яка втратила рідну людину від війни, розпочала пожертвувати кошти на підтримку українських військових через волонтерів. Проте, вона стала жертвою шахрая, який підмінив імідж відомого благодійника та збирав кошти на свої потреби, намагаючись вигідно забрати їх.

Поліція встановила, що зловмисник використовував підроблену сторінку благодійника, де розміщувалися заклики до збору грошей для підтримки ЗСУ. Під видом благородних цілей, він ввів жінку в оману та надзвичайно майстерно здійснив обман.

Після двох тижнів збирання коштів, які перевищили майже мільйон гривень, правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 23-річний студент, який полтавського вишу. Під час обшуків поліція вилучила докази його протиправних дій, зокрема мобільний телефон із з’єднанням до банківських рахунків, на які здійснювались перекази від добросовісних громадян.

Студенту повідомили про підозру у шахрайстві, за яке передбачено серйозне покарання згідно з Кримінальним кодексом України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Поліція продовжує розслідування та перевіряє його причетність до подібних злочинів.

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