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Провокував релігійну ненависть: підсанкційному митрополиту УПЦ мп повідомили про підозру

14:32, 1 травня 2024
Митрополит публічно висловлював своє зневажливе ставлення до парафіян інших конфесій.
Провокував релігійну ненависть: підсанкційному митрополиту УПЦ мп повідомили про підозру
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Служба безпеки України повідомила, що задокументувала злочини з боку очільника Запорізької єпархії УПЦ мп митрополита Луки (Андрія Коваленка). Клірик підозрюється у розпалюванні релігійної ненависті в Україні.

У спецслужбі зазначили, що митрополит публічно висловлював своє зневажливе ставлення до парафіян інших конфесій. Про це він неодноразово «згадував» під час спілкування з прихожанами та у ході проведення церковних літургій.

Також клірик розміщував провокативні дописи на особистому телеграм-каналі, де ображав релігійні почуття представників інших конфесій.

Таким чином він розхитував суспільно-політичну обстановку у фронтовому регіоні на користь країни-агресора.

Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти підривної діяльності клірика проти державної безпеки України.

На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками).

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує тюремне ув’язнення.

У СБУ нагадали, що у грудні 2022 року рішенням РНБО проти нього були введені персональні санкції.

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