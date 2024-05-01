Провоцировал религиозную ненависть: подсанкционному митрополиту УПЦ мп сообщили о подозрении

Митрополит публично выражал свое пренебрежительное отношение к прихожанам других конфессий.

Служба безопасности Украины сообщила, что задокументировала преступления со стороны главы Запорожской епархии УПЦ мп митрополита Луки (Андрея Коваленко). Клирик подозревается в разжигании религиозной ненависти в Украине.

В спецслужбе отметили, что митрополит публично выражал свое пренебрежительное отношение к прихожанам других конфессий. Об этом он неоднократно упоминал во время общения с прихожанами и в ходе проведения церковных литургий.

Также клирик размещал провокационные сообщения на личном телеграмм-канале, где оскорблял религиозные чувства представителей других конфессий.

Таким образом, он расшатывал общественно-политическую обстановку во фронтовом регионе в пользу страны-агрессора.

Инициированная СБУ экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности клирика против государственной безопасности Украины.

На основании собранных доказательств ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и других признаков).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит тюремное заключение.

В СБУ напомнили, что в декабре 2022 г. решением СНБО против него были введены персональные санкции.

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