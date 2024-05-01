В Одессе количество погибших от ракетного удара 29 апреля возросло до 6: в регионе объявлен траур

В больнице умер мужчина, пострадавший в результате ракетного удара по Одессе.

Одесса два дня подряд была под ракетным ударом со стороны страны-агрессора рф. В результате обстрела баллистикой 29 апреля погибли 6 человек. Сегодня, 1 мая, мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что пострадавший мужчина, за жизнь которого боролись врачи, к сожалению, умер.

Отметим, что 30 апреля рф вновь нанесла ракетный удар по Одессе, который унес жизни 3 человек, еще трое получили ранения. В Приморском районе города повреждения получили жилые дома, у них выбиты окна и двери.

2 мая в Одесской области объявлен День траура по погибшим в результате ударов рф.

На зданиях опустят государственный флаг Украины и флаг Одессы с траурными лентами.

Напомним, что для Одессы 2 мая особенно скорбная дата. Ровно 10 лет назад в результате столкновений между сторонниками Евромайдана и участниками так называемого "Антимайдана" и пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек.