В Одессе количество погибших от ракетного удара 29 апреля возросло до 6: в регионе объявлен траур

Одесса два дня подряд была под ракетным ударом со стороны страны-агрессора рф. В результате обстрела баллистикой 29 апреля погибли 6 человек. Сегодня, 1 мая, мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что пострадавший мужчина, за жизнь которого боролись врачи, к сожалению, умер.
Отметим, что 30 апреля рф вновь нанесла ракетный удар по Одессе, который унес жизни 3 человек, еще трое получили ранения. В Приморском районе города повреждения получили жилые дома, у них выбиты окна и двери.
2 мая в Одесской области объявлен День траура по погибшим в результате ударов рф.
На зданиях опустят государственный флаг Украины и флаг Одессы с траурными лентами.
Напомним, что для Одессы 2 мая особенно скорбная дата. Ровно 10 лет назад в результате столкновений между сторонниками Евромайдана и участниками так называемого "Антимайдана" и пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек.
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