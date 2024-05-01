В Одесі кількість загиблих від ракетного удару 29 квітня зросла до 6: в регіоні оголошено жалобу

В лікарні помер чоловік, який постраждав внаслідок ракетного удару по Одесі.

Фото: ДСНС

Одеса два дні поспіль була під ракетним ударом з боку країни-агресора рф. Внаслідок обстрілу балістикою 29 квітня загинуло 6 людей. Сьогодні, 1 травня, мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що постраждалий чоловік, за життя якого боролися лікарі, на жаль помер.

Зазначимо, що 30 квітня рф знову нанесла ракетний удар по Одесі, який забрав життя 3 людей, ще троє 3 отримали поранення. У Приморському районі міста пошкоджень зазнали житлові будинки, у них вибито вікна та двері.

2 травня в Одеській області оголошено День жалоби за загиблими внаслідок ударів рф.

На будівлях приспустять державний прапор України та прапор Одеси з траурними стрічками.

Нагадаємо, що для Одеси 2 травня особливо скорботна дата. Рівно 10 років тому внаслідок зіткнень між прихильниками Євромайдану та учасниками так званого "Антимайдану" та пожежі в Будинку профспілок загинули 48 людей.

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