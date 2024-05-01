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В Україні на 1200 осіб зросла кількість мільйонерів

18:40, 1 травня 2024
За 2023 рік кількість мільйонерів в Україні становить 10,7 тисячі осіб.
В Україні на 1200 осіб зросла кількість мільйонерів
Фото з відкритих джерел
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Кількість мільйонерів в Україні за 2023 рік зросла на 1200 осіб. Про це повідомив голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, станом на 1 травня українці подали 172 тисячі податкових декларацій, в яких було задекларовано річний дохід в обсязі 218,5 мільярдів гривень.

«Кількість громадян, які за результатами 2023 року задекларували річний дохід у сумі понад 1,0 млн гривень становить 10,7 тисячі осіб (+ 1,2 тисячі осіб в порівнянні з минулим роком)», - зазначив Гетманцев.

Він також відзначив, що мільйонери використовували електронні можливості фіскальної служби для подання своїх декларацій.

«Значна частина громадян подали декларації з використанням сервісу ДПС щодо предзаповнення декларації, зокрема таким сервісом скористалися більше ніж 120 тисяч громадян», - додав він.

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